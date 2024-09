„Byla to rychlá akce. V Uherském Brodě jsem strávil mnoho let, chci kluvu i panu Hamšíkovi pomoct. Domluvení jsme na dva měsíce, do konce podzimu. Pak uvidíme, co bude dál. Věřím, že změna trenéra hráčům prospěje a bude k něčemu. Pro mě je to další výzva, ale vím, že mě nečeká nic jednoduchého. Zase to bude těžký boj o záchranu,“ říká Onda.

Vedení ČSK oslovilo známého kouče den po porážce s Hlubinou (0:4). Už předtím se dohodlo s koučem Miroslavem Ondrůšem na ukončení spolupráce.

„Pan Hamšík mi volal v neděli. Potřeboval pomoc. Jelikož jsem byl ve fázi odpočinku a nikam se nechystal, domluvili jsme se,“ pronesl.

Onda se do Uherského Brodu vrací po dvou letech. Slovácký celek pod jeho vedením v sezoně 2016/2017 vybojoval postup do třetí ligy.

Bývalý záložník Zlína kromě půlroční pauzy vydržel na lavičce ČSK až do sezony 2021/2022. Pod jeho vedením se klub v náročné soutěži vždy dokázal udržet.

Onda má za sebou i angažmá ve Strání či Kroměříži.

Fanouškům se ukáže již v úterý při domácím pohárovém zápase s druholigovým Prostějovem.

„Tak to prostě je. Pohár přináší nějaké pozitiva, ale naše současné rozpoložení není ideální. Věřím, že se s tím kluci poperou a utkání odehrají se ctí,“ přeje si.

„Prostějov má kvalitní tým. Bude to pro nás zajímavá konfrontace s druholigovým soupeřem. Pro město i klub je to svátek. Fotbal se hraje pro lidi. Snad se přijdou na utkání podívat,“ přeje si.

Ondu, který se týmu ujme v pondělí, čeká spousta práce. Uherský Brod po sobotní porážce s Hlubinou zůstal se šesti body předposlední. Horší je momentálně pouze Znojmo.

„Při pohledu na tabulku je jasné, že nás čeká boj o záchranu. Máme dostatek času to zvládnout. Před námi je spousta kol, ve hře je ještě hodně bodů,“ říká Onda.

Los ale slováckému celku příliš nepřeje. Po poháru s Prostějovem se Broďané představí v Třinci, který je druhý a má postupové ambice.

„Když jsem se rozhodoval, tak jsem to samozřejmě věděl. Není to pro mě ideální start, abychom se chytli, ale tak je to nalosované a s každým musíme hrát,“ ví dobře.

Kádr se po jeho odchodu dost změnil, nyní musí poznat nové hráče. „Máme jeden trénink na to, abychom se nachystali, ale zvládneme to,“ ujišťuje.