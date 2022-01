Sedmačtyřicetiletý kouč do Česka přišel v roce 2000 jako zajímavá posila do obranných řad pražské Slavie z Vojvodiny Novi Sad, předtím hrál čtyři roky za chorvatský Hajduk Split.

Ve Slavii však nastupoval převážně jen za B-tým, v zimě přestoupil do řeckého Panionisu Atény, pak hrál v Hajduku Split.

Po putování po různých klubech se vrátil zpět do Česka, posílil Slovácko. V Uherském Hradišti se stal oporou týmu, po sestupu do druhé ligy přestoupil do Olomouce, kde nastupoval pravidelně v obranných řadách a působil i jako kapitán.

Po skončení hráčské kariéry se dal na trénování, působil v Olomouci nebo ve Znojmě, vedl i jiné mančafty.

Nyní vypomůže béčku Slovácka. Realizační tým rozšířil i Robin Holík. Obránce divizního Strání, jehož mladší bratr nastupuje ve FORTUNA:LIZE za Jablonec, bude působit u béčka a staršího dorostu působit coby kondiční trenér.

„Shodou okolností, když jsem začínal trenérskou kariéru, tak jsem jej v dorostu ještě vedl. Je to ročník 1995, je to víceméně odchovanec Slovácka. Zase se posouváme trošku dopředu,“ těší trenéra juniorky Pavla Němčického.

Příprava? Hlavní je přežít a nezranit se, říká s úsměvem Kadlec. Chce trofej

K dispozici má jen část mužstva, které se po podzimu nachází na pátém místě MSFL. Juroška s Aldinem a Kudelou se připravují s ligovým áčkem, Olšanský odešel na hostování do druholigového Vyškova. Pernica zase absolvuje testy v Prostějově, Poláška zkouší Líšeň, kam zamířil i Machalík.

Naopak z Osvětiman se vrátili Pak s Porčem a Tomaštíkem. Jediným nováčkem je Tadeáš Koryčan. Útočník Přerova nastřílel na podzim šestnáct branek a coby nejlepší kanonýr divize E si vysloužil smlouvu ve Slovácku.

„Má potenciál i čich na branky, což je strašně důležité. S tím se totiž člověk musí narodit,“ říká Němčický.