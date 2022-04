MSFL, 25. kolo -

SK UNIČOV – ČSK UHERSKÝ BROD 4:1 (2:0). Branky: 70. a 73. Roman Bala, 3. David Bača, 40. Aleš Krč - 64. Roman Vejvoda vlastní. Rozhodčí: Pospíšil - Macrineanu, Řezníček (Kantor). Žlutá karta: Venený (Uherský Brod). Diváci: 166.

Uherský Brod: Jícha – Švrček (87. Kúdela), Vrága, Pavlíček, Košák - Strachoň, Venený, Malenovský (64. Sklenář), Šmatelka (80. Nevařil), Gettler (64. Michalec) – Josefík (80. Zámečník). Trenér: Onda.

Jeho tým prohrával v Uničově již od třetí minuty, kdy se po centru Sečkáře z levé strany hlavou prosadil nepokrytý Bača. „Rychlá branka by ani tak nevadila, protože jsme měli skoro celý zápas na to, abychom s výsledkem něco udělali. Byl to hloupý gól, ale nebyla to taková hrůza jako kdybychom inkasovali branku v nastaveném čase,“ ví Onda.

Broďané se po obdržené brance rychle otřepali, za nepříznivého stavu třikrát zahrozili, ale Strachoň, Košák ani Malenovský ve vyložených pozicích neuspěli.

Hanáci na tom byli fotbalově lépe, svůj náskok před přestávkou navýšili. Pohlednou akci zakončil zblízka dorážející Krč. O ofsajd se podle asistenta rozhodčího Řezníčka nejednalo, byť podle záznamu šlo o sporný moment.

Hosty mohl vrátit zpátky do hry Šmatelka. Jeho trestný kop ale skončil na tyči. Broďané se gólu dočkali až po změně stran, kdy si centr Veneného z levé strany hlavou nešťastně usměrnil do vlastní brány Vejvoda.

Na zvrat ale slovácký celek neměl. Závěr už patřil zase Uničovu. Bala nejprve z trestného kopu přes zeď zvýšil na 3:1 a stejný hráč pak o chvíli později poslal míč do sítě po centru Ambrozka.

Konec utkání poznamenala střídání, Uničovští už zápas v klidu dohráli. Fotbalisté Uherského Brodu se pokusí nastartovat v sobotu doma proti Blansku.