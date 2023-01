„Moje ambice je probojovat se do základní sestavy. Chci plně nahradit odcházejícího Robina Josefíka a hlavně uhrát s mančaftem co nejvíc bodů, ať se ke konci sezóny nemusíme strachovat o sestup. Také čekám, že mě trenér Pazdera posune zase o level výš a budu dávat víc branek jako doposud,“ říká odhodlaně devatenáctiletý útočník, který je odchovanec Uherského Brodu.

Příchod vytáhlého forvarda kvituje i kouč Lukáš Pazdera. „Hrál ve Zlíně v mládežnických kategoriích, na podzim si připsal několik startů za zlínské béčko a dal jednu branku. Letos maturuje, i kvůli studijním povinnostem je pro něho lepší, aby tu třetí ligu hrál na jaře u nás. Také pro diváky bude dobré, když uvidí místního hráče. Co bude v létě, tak to ještě uvidíme.“

Daniel Valenta má ze sebe první přípravný zápas v červeném dresu brodského klubu. V první půlce, kterou Broďané vyhráli 1:0, nastoupil proti Myjavě (1:3).

Trenér brodského ČSK Lukáš Pazdera: Chceme hrát o lepší půlku tabulky

Jak hodnotí úvodní duel zimní přípravy?

„Myslím si, že první poločas nebyl vůbec špatný. Hráli jsme to, co nám trenér říkal před zápasem. Až na pár nepovedených kombinací můžu první půlku hodnotit pozitivně, jelikož jsme gól dali a žádný neobdrželi,“ povídá mladý fotbalista, kterého si do Zlína přivedl známý odborník.

„Do Zlína si mě vytáhl tehdejší trenér dorostu U17 Marek Kalivoda. Vzal si mě na zkoušku a poté si mě tam i nechal, pracoval se mnou až do teď,“ říká Dan Valenta, kterého přivedl k fotbalu jeho otec. Mimochodem, je také jeho velký fanoušek, jezdí na každý zápas svého syna.