Na konci srpna v zápase MOL Cupu potrápili druholigovou Jihlavu, které po velkém boji podlehli 1:2. V sobotu si fotbalisté Uherského Brodu nepřišli ani na juniorku Vysočiny, se kterou ve 13. kole MSFL prohráli těsně 0:1. Vyrovnaný duel rozhodl v 59. minutě Křišťál.

Fotbalisté Uherského Brodu (červené dresy) ve třetí lize vyšli střelecky i bodově naprázdno. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Bylo to těsné,“ povzdechl si kouč poražených Martin Onda. „Soupeř si v zápase vypracoval dvě velké šance. Jednu měl na konci první půle, to jsme zvládli vyřešit, ale z podobné situace jsme po změně stran inkasovali jedinou branku, když po centru ze strany na zadní tyči nepokrytý hráč hlavou poslal balon do sítě,“ popisuje klíčovou chvíli.