Pohroma je postihla již před pátečním zápasem. Fotbalisté Uherského Brodu před utkáním v Otrokovicích přišli o čtyři důležité hráče základní sestavy. Po čtvrtečním tréninku nebyli schopní nastoupit Votava, Vyhlíd ani Flasar, hostům navíc z minulého střetnutí scházel také zraněný Červenka.

Fotbalisté Zlínska doma zdolali Uherský Brod 2:0 | Video: Libor Kopl

Oslabený slovácký celek duel 28. kola MSFL výsledkově nezvládl, na půdě krajského rivala padl 0:2 a v třetiligové tabulce klesl na šestnáctou příčku.

Hostující kouč Miroslav Ondrůšek porážku na absence sympaticky nesváděl. „I když jsem takový trénink v kariéře ještě nezažil, vymlouvat se na to nechci. Bohužel se to teď nakupilo, ale šanci dostali další kluci, kteří jsou v kádru. Měli ukázat, zda do kolektivu patří,“ zůstal relativně v klidu kouč ČSK, který má za sebou téměř bezesnou noc.

Ondrůšek neměl moc možností, jak poskládat základní sestavu. Poprvé od začátku hrál Pochylý, šanci dostali Vrbka s Bulkem, soupeř ale prokázal větší kvalitu, zaslouženě zvítězil.

„Jsme zklamaní. Samozřejmě jsme chtěli získat nějaký bod, bohužel se nám to nepodařilo,“ posteskl si Ondrůšek.

„V prvním poločase jsme udělali dvě zbytečné chyby, které soupeř potrestal. Mrzí mě hlavně druhá inkasovaná branka. Padla pět minut po prvním gólu, navíc po standardní situaci, kterou si musíme pohlídat. Byl to rozhodující moment,“ má jasno.

„Kluci se ve druhém poločas snažili výsledek zvrátit. Otevřeli jsme hru, měli i nějaké šance, kvalitní soupeř ale taky hrozil a zaslouženě vyhrál,“ uznal sportovně.

Brankář Zlínska Denis Gröger po utkání s Uherským Brodem

Zdroj: Libor Kopl

Favorizované Zlínsko před vlastním publikem nedopustilo překvapení. Odčinilo předcházející venkovní porážku se Slováckem B (0:3), díky brankách Russmanna a Pernatského z konce první půle si upevnilo druhou příčku.

„Každé vítězství se počítá, protože ve třetí lize není lehkého soupeře. Minimálně na týden jsme druzí, což je super. Chceme skončit nejhůře třetí, což je náš sen. Takové umístění tu nikdy předtím nebylo, jdeme si za tím,“ říká odhodlaně kouč Zlínska David Rojka.

Jeho tým to neměl proti sestupem ohroženému krajskému rivalovi jednoduché, nakonec doma splnil povinnost, protivníka ze spodku tabulky přemohl, ale dost se nadřel.

„Soupeř hrál o život. Sice mu nějací hráči chyběli, ale do plné obrany se nehraje nikomu lehce. Zápas rozhodly dva slepené góly na konci první půle. Jenom mě mrzí, že jsme nepřidali třetí branku, mohli jsme mít klid dřív. Za stavu 2:0 nebylo nic jasného,“ prohlásil Rojka.

Mužstvo za odvedený výkon chválil. „Sice jsme mohli vyhrát i vyšším rozdílem, ale těší mě nula vzadu,“ uvedl domácí kouč.

Úvodní půlhodina byla vyrovnaná, bez vyložených šancí. Oba týmy dlouho hrozily jenom střelami z dálky. V úvodu střetnutí pálil domácí Weber, na druhé straně mířil pokus Obdržálka z hranice šestnáctky vedle.

Klíčové chvíle přišly na konci první půle. Nejprve se ke střílenému centru Jovanoviće dostal Russmann, jenž míč zblízka uklidil do sítě, vzápětí se po nakrátko rozehraném rohu a centru Russmanna prosadil dorážející Pernatskyi.

Zlínsko i za stavu 2:0 útočilo, hnalo se do útoku a nijak extra nebránilo.

Otrokovický celek byl dál nebezpečnější. Šanci Jovanoviče vyrazil gólman Somberg, který vytěsnil na roh pokus Galuse i ránu střídajícího Sekuliče.

Hosté rovněž hrozili. V jasné šanci neuspěl Vrbka, stoper Rešetka mířil hlavou po rohu nad.

V závěru mohl snížit Martiš, v ofsajdové pozici střílel do tyče. Předtím sudí Kolář kvůli postavení mimo hru neuznal branku domácímu Dostálovi.

„My neumíme zalézt, hrajeme furt dopředu. Soupeř tam měl nějaké šance, ale zvládli jsme to,“ oddechl si Rojka.

Po minulém utkání vyměnil půlku sestavu, nasadil pět jiných hráčů. „Jsem rád, že jsou kluci zdraví, nikdo nám nechybí. Hrajeme bez tlaku. Hráče zkouším, obehrávám. I tak ale chceme vyhrávat,“ říká kouč Zlínska.

Rival z Uherského Brodu je v daleko horší situaci. Po pátku klesl na šestnáctou pozici, navíc jej sužuje marodka.

„Před anglickým týdnem si musíme odpočinout, dát se zdravotně dohromady. Snad se někdo uzdraví, protože potřebujeme získávat body, a je jedno, proti komu to bude, protože nás čekají zápasy s týmy z popředí tabulky, dodává Ondrůšek.

Zatímco Zlínsko už v úterý doma hostí rovněž namočený Frýdlant nad Ostravicí, Broďané ve středu na Orelském stadionu vyzvou Karvinou B.