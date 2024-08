Po dvou nezdarech do toho konečně šlápli a proti Znojmu, které mělo v sestavě jediného českého hráče, zabrali naplno. Fotbalisté Uherského Brodu ve 3. kole MSFL zvítězili 1:0 a potěšili nejen šéfa klubu, který je v nemocnici.

Sobotní duel rozhodl ve 26. minutě Marek Mančík, který potrestal hrubou chybu hostujícího gólmana Meštroviće a vystřelil slováckému celku cenné tři body.

„Výhry si cením. Hráčům chci poděkovat. Body, které už jsme potřebovali, věnujeme šéfovi klubu Hamšíkovi,“ prohlásil spokojený kouč ČSK Miroslav Ondrůšek.

Jeho tým poprvé po letní pauze neinkasoval. „Apeloval jsem na hráče, že bude strašně důležité dobře bránit, udržet vzadu nulu. Celý zápas nám defenziva fungovala, soupeře jsme nepustili do nějaké velké šance,“ těší Ondrůška.

Po vydřeném triumfu chválil svěřence za přístup i výkon. „Jsem rád, že to, co jsme si v pátek řekli na tréninku, kluci splnili. Soupeře jsme viděli, takže jsme věděli, že to bude boj, válka, což se i potvrdilo,“ pronesl.

„Mně vždycky stačí, když soupeře vidím v posledních dvou zápasech. Z toho čerpám informace. Znojmo hrálo v podobné sestavě jako se Slováckem B. Jeho hráči mají obrovské individuální schopnosti, ale je vidět, že jsou spolu chvilku. Až se ještě více sehrají, budou nebezpečný protivník,“ tuší Ondrůšek.

Broďané se na nepříjemného soupeře dobře nachystali, jednu šanci proměnili a pak to poctivě odmakali.

Klíčová chvíle přišla ve 26. minutě. Domácí Mančík poctivě běžel za zdánlivě ztraceným míčem, který hostujícímu gólmanovi Meštrovičovi vypadl z rukou. Navedl si ho před odkrytou brankou a pohodlně skóroval.

„Potrestali jsme chybu soupeře. Gól nám pomohl,“ uvedl Ondrůšek.

Jinak první půle žádné další velké šance nepřinesla. Znojmo zahrozilo střelou Sillase, kterou Somberg bravurně vyrazil, na druhé straně po centru Flasara zakončoval Votava nad. V závěru poločasu v zakončení neuspěl Vrbka. Trestný kop Abdellaouiho skončil ve zdi.

„Chtěli jsme dobře bránit, ale být nebezpeční i směrem dopředu. Bohužel se nám tentokrát moc nedařily standardní situace. Ty do příštího zápasu ale vypilujeme,“ slibuje Ondrůšek.

Broďané i po změně stran kontrolovali hru. Znojmo se sice snažilo, ale jeho akce končily daleko přes Sombergem. Ferreira pálil mimo a stejně skončily i další pokusy hostů.

Celek ze Slovácka mohl svůj hubený náskok navýšit, ale Votava po centru Leskovjana mířil jen do připraveného gólmana a průnik bývalého hráče Zlína či Kroměříže zastavila znojemská obrana.

V závěr pálil střídající Lukáš Šipoš, skóre 1:0 už se ale nezměnilo.

Fotbalisté Uherského Brodu se pokusí uspět i za týden doma proti Zlínsku.