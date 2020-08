Generálka odpadla, fotbalisté třetiligového Uherského Brodu půjdou do nové sezony bez poslední důkladné prověrky. Páteční přípravný zápas proti Spartaku Myjava se totiž neuskutečnil, slovenský tým utkání kvůli aktuální situaci v regionu raději zrušil.

Fotbalisté Uherského Brodu se doma v přípravě utkali pouze se Všechovicemi. Na snímku Marek Mančík (v červeném dresu). | Foto: facebook ČSK Uherský Brod

„Samozřejmě že to pro nás je komplikace, musíme si s tím však poradit. V letní přípravě jsme bohužel ani jednou nebyli kompletní. Až teď se do tréninkového procesu konečně zapojili všichni hráči. Těšili jsme se na zápas, že si něco vyzkoušíme směrem k mistrovskému utkání. Bohužel to dopadlo takto,“ povzdechl si kouč Uherského Brodu Martin Onda.