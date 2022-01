Pomohl jste si gólem a nahrávkou do základní sestavy?

Tak snad jo. Zatím nepatřím k základním kamenům týmu. V posledních třech podzimních zápasech jsem dal gól a byla tam i nějaká asistence. Jsem za to rád. Taky doufám, že budu zdravý, trápil mě kotník a sval. Trenér mě staví na hrot, nebo křídlo, což je pro mě celkem novinka, ale poperu se s tím. Je mi jedno, jestli hraju z pravé nebo levé strany.

Gol jste dal hlavičkou. Je to vaše typické zakončení?

To vůbec ne. Hlavou jsem dal snad teprve druhý gól v životě. Byl to pro mě výjimečný gól. Mara Flasar výborně nacentroval, pak už to bylo snadné. Mohl jsem střílet i při druhé brance, ale Honza Michalec měl lepší výchozí pozici. Nejsem sobec, takže jsem nahrával, navíc jsem byl ve velkém úhlu a jejich gólman byl hodně roztažený.

Hráli jste proti mladému a běhavému týmu. Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Pro nás těžký. Máme v nohách soustředění, které bylo docela náročné. Měli jsme dvoufázové tréninky, plus k tomu posilovnu. Podotýkám, že těžké tréninky, kluci toho měli plné zuby, samozřejmě, já taky. Slovácko přijelo s devatenáctkou, je to mladý a běhavý soupeř. Štěstí, že jsme prostřídali dvě jedenáctky. Nevím, jak bychom to tempo zvládli celých devadesát minut.

Vyhráli jste, takže hodnocení je pozitivní?

Jasně. Výhra je dobrá, musíme ji hodnotit pozitivně. Utkání nám něco dalo, doufejme, že to takto pošlape dál.

V tabulce jste na devátém místě, navíc máte zápas k dobru. Máte nakročeno na nejlepší umístění za posledních pět let. Jak to vnímáte?

Máme výborného trenéra, který nás dokáže připravit na každého soupeře jednotlivě. Musíme se maximálně soustředit na každý zápas. Musí tam být koncentrace, dřina, žádné flákání. Body nám zadarmo nikdo nedá.

Jaký je vás osobní cíl do jarních odvet?

Pro mě je priorita dostat se do základní sestavy. Chci pomoct mančaftu, jak to nejvíc půjde, buď góly, nebo přihrávkami.