Fotbalistům Uherského Brodu první letní duel herně ani výsledkově nevyšel. Účastník MSFL nezvládl v Lanžhotě hlavně začátek, když v úvodních třiceti minutách inkasoval tři branky a nakonec na hřišti předního divizního týmu jasně prohrál 0:3. Za domácí skórovali Bogdalík z penalty, Totka a navrátilec Burac.

Fotbalisté divizního Lanžhota (bílé dresy) na úvod letní přípravy zdolali třetiligový Uherský Brod 3:0. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

Hostující trenér Zdeněk Šebesta, který se k mužům ČSK posunul po odchodu kouče Lukáše Pazdery, tak neprožil na lavičce třetiligového týmu úspěšnou premiéru.

„Z výsledku žádnou tragédii nedělám. I když soupeř hraje o soutěž níž, má opravdu velkou kvalitu a v sestavě spoustu mladých kluků nejen ze Slovenska,“ upozorňuje Šebesta.

TJ SOKOL LANŽHOT – ČSK UHERSKÝ BROD 3:0 (3:0)

Branky: 2. Daniel Bogdalík z penalty, 4. Marko Totka, 22. Erik Burac. Rozhodčí: Špaček – A. Uher, R. Uher. Diváci: 60.

Na Podluží protočil sedmnáct hráčů a tři brankáře. Všechny góly inkasoval Somberg. „Na vině ale byli hlavně hráči před ním, kteří udělali obrovské chyby,“ uvedl Šebesta.

Hostům v Lanžhotě scházeli marodi Lorenc, Nevařil, Mančík a Mario Michalec. Opory zatím doléčují bolístky z konce minulé sezony. „Závěr jara pro ně byl velmi náročný. Kluci šli na krev, poslední zápasy dohrávali i se zraněním,“ říká kouč ČSK.

Proti Sokolu vyzkoušel i nové hráče. Ti se ale utkáním stejně jako zbytek mužstva ve velkém vedru spíše protrápili.

„Když ve 4. minutě prohráváte 0:2. je to složité,“ povzdechl si Šebesta. „My jsme kluky nerozdělovali podle výkonnosti, ale spíš rovnoměrně. Lanžhot má ale tým dlouho pohromadě, nic nezkouší. Našim klukům nastavil zrcadlo,“ uvedl.

I když se Broďané v utkání dostali do několika šancí, ve finální fázi se trápili a nakonec vůbec neskórovali. „Já jsem rád, že se kluci, co jsou u nás na zkoušce, do šance alespoň dostali. Horší by bylo, kdyby neměli vůbec nic,“ prohlásil Šebesta.

Lanžhot se za stavu 3:0 uklidnil a zbytek utkání bez problémů kontroloval. Také Sokol ještě několikrát zahrozil, ale skóre se již nezměnilo.

„Jsem rád, že jsme vyhráli, ale výsledek nijak nepřeceňuju, soupeř měl hodně mladý tým a zřejmě zkoušel nové hráče. Hlavně v prvním poločase jsme byli dominantní a je jen náhodou, že nám to tam všechno napadalo na začátku. Mohli jsme vyhrát i vyšší rozdílem. Ale nutno dodat, že ve druhé půli měl i soupeř tři tutovky. Naopak my jsme s našimi šancemi potom už nakládali lehkovážněji,“ zhodnotil duel na klubovém webu kouč Lanžhota Jaroslav Hílek.

Celek z Břeclavska se musí vypořádat s odchody brankáře Žůrka, Malacky a Gani. Novými či staronovými tvářemi jsou brankář Tomáš Odrážka ze Senice, obránce Nicolas Včelka z Rakouska, záložník Richard Svoboda z Mutěnic a útočník Erik Burac z Hodonína).

„Myslím si, že už velké změny v sestavě přes léto nenastanou,“ dodal Hílek.

Fotbalisté Uherského Brodu si v neděli odpočinou a pak se znovu vrhnou do práce. Další týden přípravy zakončí příští sobotu ve Vsetíně, pak už je čeká jenom předkolo MOL Cupu v Holešově.