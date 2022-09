„Bohužel i takové věci fotbal a sport přinášejí. Vždycky je kruté dostat gól v nastaveném časem navíc přímo z rohu. V Hranicích jsme chtěli bodovat, což se nám nepodařilo, ale horší jsme nebyli. Celkově to byl remízový zápas. Nevyhrál lepší, ale šťastnější,“ míní hostující trenér Lukáš Pazdera.

MSFL, 6. kolo -

SK HRANICE – ČSK UHERSKÝ BROD 2:1 (1:1)

Branky: 32. Hapal, 90+2. Rolinc – 43. J. Michalec. Rozhodčí: Mankovecký - Lukašík, Bebenek (Prokop). Žluté karty: Dittmer, Kundrát, Bezděk – Venený, Sedláček. Diváci: 480.

Uherský Brod: Somberg – Strachoň (62. Sedláček), Tkadlec, Lorenc, Nevařil – J. Michalec (84. Kadlček), Leskovjan, Venený, Šmatelka (54. Švrček), M. Michalec (84. Gettler) - Josefík. Trenér: Pazdera.

Jeho tým v Hranicích herně rozhodně nezklamal. „Oproti Hranicím jsme byli fotbalově na výši, v tomto to z naší strany bylo v pořádku, ale hraje se na góly a zatímco domácí dali dva, my jenom jeden, a proto jsme prohráli,“ ví dobře Pazdera.

Slovácký celek postrádal na půdě nováčka gólmana Nemravu, Flsara i Masaře, v prvním poločase si ale vypracoval víc brankových příležitostí než soupeř.

Blízko gólu byl ve 12. minutě Jan Michalec. Seběhl si na dobrou přihrávku za obranu, ale hranického brankáře Tomečka nepropálil.

Domácí nepříjemnou chvíli přečkali a po půlhodině hry udeřili. K odraženému balonu se v šestnáctce ČSK dostal Hapal, který překonal Somberga.

Broďané ale ještě do přestávky dokázali srovnat. Strachoň ještě neuspěl, když pálil do dobře postaveného Tomečka, ale Jan Michalec se ve 44. minutě už nemýlil.

„V prvním poločase jsme si vypracovali více šancí. V tom druhém už to bylo spíš čekání na to, kdo udělá chybu a půjde do vedení,“ uvedl Pazdera.

Po změně stran toho diváci mnoho neviděli. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami bez výraznějšího vzruchu i zásadních momentů.

Klíčové chvíle přišly až v závěru. Rána Dittmera zpoza šestnáctky ještě skončila v zámezí, ale po rohovém kopu už se Hranice radovaly. Přímo od praporku se prosadil Rolinc, jehož centr zapadl do sítě.

Hosté už neměli čas odpovědět, na Slovácko si odvezli těsnou prohru 1:2. Tu se pokusí odčinit v sobotu doma proti Frýdku-Místku.