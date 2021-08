Broďané nerozhodný výsledek brali, byť zase byli velmi blízko dalšímu tříbodovému úspěchu. „I když jsme inkasovali branku chvíli před koncem, remíza s takto kvalitním soupeřem, který měl v sestavě hráče s ligovými smlouvami, je pro nás dobrá,“ míní trenér ČSK Martin Onda.

Jeho tým se po čtyřech odehraných duelech drží v tabulce nahoře. „Máme osm bodů a já ještě pamatuji časy, kdy to bylo maximum toho, co se dalo ve čtyřech kolech získat,“ usmívá se Onda.

Se startem do sezony je nadmíru spokojený. „Před kluky musím smeknout za to, jak se s náročným programem vypořádávají, jak těžké duely zvládají. Opravdu to není jednoduché, ale daří se nám, za což jsme rádi,“ uvedl známý kouč.

Jednapadesátiletý odborník si v sobotu dovolil posadit na střídačku kapitána Vrágu, jenž má menší zdravotní problémy. „Ale nešetřil jsem ho na pohár s Jihlavou, jako spíš pro další třetiligové zápasy. Sezona je teprve na začátku a nechtěli jsme riskovat zhoršení stavu, aby nám Michal chyběl třeba delší dobu,“ vysvětluje.

„Navíc na jeho pozici stopera nyní máme adekvátní náhradu. Kluci to i bez něj zvládli vzadu skvěle,“ pochválil zadáky. Košák s Pavlíčkem společně s beky Flasarem a Nevařilem či univerzálem Lorencem nepustili Hanáky do nějaké velké šance.

Hosté sice byli fotbalovější, technicky zdatnější, ale optická převaha žádné tutovky nepřinesla.

Broďané hráli jednoduše, spoléhali na poctivou defenzivu, rychlé protiútoky. V závěru prvního poločase se prosadil Švrček, jenž po závaru před hostující brankou dopravil míč do sítě.

Olomoučtí mladíci se po přestávce tlačili dopředu, snažili o vyrovnání. Dlouho ale marně bušili do zavřených brodských vrat. Okénko v domácí defenzivě hledali marně. „Vlastně jsme ani neudělali chybu,“ poznamenal Onda.

V 89. minutě ale přišel trestný kop Sigmy. Míč si postavil Spáčil, který parádní ranou z pětadvaceti metrů překonal gólmana Jíchu a srovnal na 1:1.

Fotbalisté Uherského Brodu moc času na odpočinek nemají. Už v úterý totiž na Orelském stadionu přivítají druholigovou Jihlavu. Utkání 2. kola celostátního MOL Cupu začíná v sedmnáct hodin.

MSFL, 4. kolo -

ČSK Uherský Brod – SK Sigma Olomouc B 1:1 (1:0)

Branky: 42. Švrček – 89. Spáčil

Rozhodčí: Tomanec – Drozdy, Ogrodník (Kundelius)

Žluté karty: Gettler – Spáčil, Grygar, Grečmal

Diváci: 265

Uherský Brod: Jícha – Flasar, Košák, Pavlíček, Nevařil – Švrček (62. Michalec), Lorenc, Malenovský (46. Venený), Šmatelka (88. Váňa), Mančík (73. Gettler) – Josefík (88. Vrága). Trenér: Onda.

Olomouc B: Stoppen – Slavíček (57. Langer), Kotouč, David, M. Galus (57. Piňa) – Uriča (86. Bednár), Spáčil, Grygar, Slaměna, Šíp (69. Grečmal) – Fiala. Trenér: Chromý.