„Zápas byl vrcholem čtrnáctidenní především kondiční přípravy. S výsledkem i průběhem zápasu jsme spokojení. Hráči plnili pokyny, které jsme si řekli. Byly tam samozřejmě i slabší momenty, ale celkově to byl zápas, který by nás měl povzbudit a nakopnout do další práce. Máme na paměti, že se stále jedná pouze o přípravu. Skutečná síla mužstva se ukáže v mistrovských zápasech," hodnotil povedený duel trenér Uherského Brodu Lukáš Pazdera.