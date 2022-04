Hosté z Vysočiny, kteří přečkali spoustu šancí soupeře, sice dohrávali na Orelském stadionu bez vyloučeného Pavlíka, přesto v závěru v deseti urvali remízu. O dělbě bodů rozhodl druhý pokutový kop, který v 87. minutě proměnil Robin Demeter.

MSFL, 24. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD - FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ 2:2 (1:0)

Branky: 12. Robin Josefík, 50. Jan Michalec z penalty - 64. Jan Nedvěd, 87. Robin Demeter z penalty. Rozhodčí: Grečmal - Slabý, Ogrodník (Bábíček). Žluté karty: Pavlíček, Mančík – Nedvěd, P. Demeter, Pavlík. Červená karta: 83. Pavlík (Velké Meziříčí). Diváci: 183.

Uherský Brod: Jícha – Švrček, Vrága, Pavlíček, Nevařil – Lorenc (88. Košák) – Michalec (88. Gettler), Venený, Sklenář (73. Malenovský), Mančík (55. Strachoň) – Josefík. Trenér: Onda.

Velké Meziříčí: Dubec – Puža, Dolejš, Šuta (88. Sysel), Nedvěd, Plichta (59. Pavlík), R. Demeter, P. Demeter, Komínek, Mucha (21. Urbánek), Vašíček (59. Malata).

„Máme sice bod, ale měli jsme mít všechny tři. Bohužel jsme po prvním poločase vedli jenom 1:0 a ne 4:1, což by odpovídalo vytvořeným šancím. Měli jsme spoustu možností zápas rozhodnout. Posledních deset, patnáct minut se mi už těžko hodnotí. Příště prostě musíme být produktivnější,“ říká zklamaný trenér Uherského Brodu Martin Onda.

Jeho tým emotivní závěr nezvládl, byť vše směřovalo k domácí výhře. Broďané vedli 2:1, navíc hosté šli v 83. minutě do deseti.

Střídající Pavlík totiž nejprve podražením zmařil slibně rozvíjející šanci soupeře, aby vzápětí prudce udeřil míčem o zem a byl vyloučen.

Celek z Vysočiny ovšem oslabení ustál skvěle, v 87. srovnal na 2:2. Nařízená penalta se ale bude řešit celé Velikonoce. „Bylo jasné, že hosté mohou srovnat jedině ze standardní situace, což se taky stalo. Mrzí mě, že to bylo z penalty, navíc když ji promění hráč, který dávno neměl být na trávníku,“ naráží Onda na nevhodné chování Robina Demetera při zápase. „Někteří hráči si mohou dovolit na hřišti všechno, další nic,“ diví se.

Ani penaltový zákrok se kouči ČSK příliš nezamlouval. „Po nákopu před naše pokutové území jeden z hostujících hráčů udělal kličku, druhý náš hráč jej pak zastavil nohou a protivník přepadl,“ popisuje inkriminovaný okamžik.

„Bylo to na hraně pokutového území, takových soubojů bývá v každém utkání spousta. Kdyby se všechny pískaly, kopali bychom jenom penalty a standardky,“ hněvá se Onda.

Slovácký celek navíc chtěl kopat penaltu za podobný zákrok hned po čtvrt hodině hry, sudí Grečmal ale zákrok na Veneného viděl jinak.

Škoda, že se po sobotním dopoledním duelu řešily hlavně penalty. Broďané totiž hráli velice dobře a od začátku utkání šli za třemi body.

„Utkání směrem do ofenzivy jsme odehráli výborně. Přechod do útoku byl skvělý. Bohužel katastrofální finální fáze nás připravila o výhru. Zazdili jsme několik přečíslení, nebyli jsme schopní dotlačit míč do branky ani z několika kroků,“ kroutil hlavou Onda.

Jeho tým šel do zaslouženého vedení hned ve 12. minutě, kdy se hlavou po centru ze strany prosadil útočník Josefík. Broďané byli dál aktivnější, tlačili se do koncovky.

Střelu Michalce zblokoval hosté na roh, hlavička Vrágy skončila mimo.

Velké Meziříčí v úvodní části zahrozilo pouze jednou. Po rohu zakončoval ve 43. minutě Robin Demeter, gólman Jícha ale vytáhl skvělý zákrok a střelu hostujícího záložníka bravurně vyrazil. „Po prvním poločase jsme klidně mohli vést o tři branky,“ tvrdí Onda.

Broďané šli do trháku až po změně stran. Michalec bezpečně proměnil penaltu nařízenou za evidentní ruku a bylo to 2:0.

Celek z Vysočiny vrátil do hry Nedvěd, který po rohu snížil. Zápas byl dlouho otevřený, rozhodl až závěr, na který domácí borci nebudou rádi vzpomínat.

Fotbalisté Uherského Brodu se pokusí utnout dlouhou jarní sérii bez výhry příští neděli dopoledne na hřišti Uničova.