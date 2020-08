Fotbalisté třetiligového Uherského Brodu brali bod i ve druhém letošním zápase. Slovácký celek po Kroměříži obral také Velké Meziříčí, kde v neděli dopoledne remizoval 1:1. Za domácí skóroval hned v 6. minutě z penalty Demeter, za hosty odpověděl v závěru první půle po standardní situaci krajní obránce Flasar.

Trenér Martin Onda | Foto: cskub.cz

„Bod stejně jako minule doma bereme. Nakonec jsme ale mohli i vyhrát. Domácí nás totiž v závěru zatlačili a my jsme chodili do brejků. Měli jsme perfektně rozehraných hned několik situací, bohužel jsme žádnou z nich nedotáhli do konce. Je to škoda, protože jsme si klidně mohli domů odvést všechny body,“ uvedl trenér Uherského Brodu Martin Onda.