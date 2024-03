Pokud by byl na Lapači přítomen VAR, šel by v závěru střetnutí jistě do akce. Pokutovému kopu totiž předcházela nepřehledná situace po rohovém kopu Mazuryka. V houštině těl najednou po souboji s bránícím Koryčanem upadl Votava a sudí Dedek bez dlouhého přemýšlení ukázal na bílý puntík.

Hosté ani nijak zvlášť neprotestovali, verdikt sudího přijali až s velkým klidem. I když v některých hráčích Slovácka B to po utkání vřelo, trenér Pavel Němčický porážku na arbitra nesváděl.

„Já jsem to neviděl. Od střídačky jsem to měl daleko. Frajer tam spadl a sudí pískl penaltu. Tak to prostě je,“ krčil rameny.

Hostující mladíky první jarní porážka sebrala. Brankář Urban jen stěží zakrýval vztek, hodnotit duel slušně odmítl. Mluvit se nechtělo ani jiným borcům z týmu, třeba nešťastný Koryčan si schovával obličej do dresu, cestou do šatny plakal.

Naopak Broďanům se po vydřeném triumfu pořádně ulevilo, po závěrečném hvizdu Lapač zaplavila obrovská euforie.

„Pro nás to jsou strašně důležité body,“ ví dobře domácí trenér Miroslav Ondrůšek.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!

Jeho tým se dostal pod tlak už před utkáním, po výhře Bohunic nad Startem Brno totiž na pár hodin klesl na poslední místo. „Potřebovali jsme vyhrát. Uvědomovali jsme si, že pokud zápas nezvládneme, spadneme úplně na dno. Musím hráče pochválit za to, jak to odmakali, chodili do soubojů, plnili pokyny, nedali soupeři nic zadarmo,“ prohlásil Ondrůšek.

Někdejší gólman Synotu ale sympaticky ocenil i kvalitu soupeře. „Je vidět, že Slovácko B přes zimu udělalo kus práce, posílilo se. Opravdu má velice dobré mužstvo. Nepatří tam, kde se nyní nachází. Brzy se odsud také vyškrábou,“ nepochybuje.

Fotbalista Uherského Brodu Miroslav Leskovjan po derby se Slováckem B

Zdroj: Libor Kopl

Sobotní zápas v první půli nic převratného nepřinesl. Hrálo se hlavně mezi šestnáctkami, s minimem velkých šancí. V úvodní půlhodině bylo nebezpečnější béčko Slovácka. Břečkova rána ale skončila na břevnu a hlavičku Nováka po výtečném centru Bartoše bravurním zákrokem zneškodnil gólman Somberg, který se stejně jako záložník Novotný vrátil do sestavy ČSK po disciplinárním trestu.

Broďané zahrozili až na konci první půle. Vyhlíd ale zblízka míč do sítě neprocpal a s hlavičkou stopera Rešetky si poradil brankář Urban.

„Dokud jsme hráli svoji hru, měli jsme kvalitu i nějaké příležitosti, ale soupeř po změně stran zjednodušil hru, nákopy, dlouhými auty a standardními situacemi nás přitlačil. My jsme propadali, chyběla mi větší bojovnost, ze soubojů jsme utíkali, za což jsme byli nakonec potrestáni,“ uvedl Němčický.

Hosté toho ve druhém poločase vpředu mnoho nepředvedli, zato soupeř s přibývajícími minutami dostal Slovácko pod tlak. Celek z Uherského Hradiště dlouho ale všechno odvracel. Gól Lorence v 75. minutě neplatil pro jasný ofsajd, další střely šly mimo.

„I když jsme standardní situace dobře zahrávali, tak jsme se bohužel neprosadili. Mrzí mě nevyužité šance, které jsme měli předtím. Bylo jich celkem dost.

Kunovice v generálce deklasovaly Ořechov. Co říkají na výsledek 9:0 trenéři?

Chyběl nám krůček do tam dotlačit. Nakonec jsme ale z jedné standardky utkání rozhodli,“ těší Ondrůška.

Domácí spasila penalta Leskovjana, pokutový kop proměnil střelou o tyč.

Broďané už hektický závěr ustáli, vedení 1:0 nepustili.

„Porážka mě samozřejmě mrzí,“ poznamenal Němčický. Jeho tým ani podruhé na jaře neskóroval. „Pokud se chceme odrazit výš, musíme začít střílet góly,“ ví dobře legenda Slovácka.

Klid ale nemají ani v Uherském Brodě. „Soutěž je strašně dlouhá. My jsme do poslední chvíle skládali nové mužstvo. Máme to založené na bojovnosti, soudržnosti. Chceme společně jít zápas od zápasu, bojovat za ČSK,“ říká Ondrůšek.

V boji o udržení v MSFL spoléhá i na fanoušky, v sobotu jich na Lapač dorazily více než tři stovky. „Musíme poděkovat fanklubu i dalším divákům, kteří přišli a podpořili nás. Myslím, že nebyli zklamaní a viděli dobré utkání,“ dodal Ondrůšek.

MSFL, 19. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – 1. FC SLOVÁCKO B 1:0 (0:0)

Branky: 86. Leskovjan z penalty. Rozhodčí: Dedek – Proske, Malý (Vlčnovský). Žluté karty: Mazuryk, Rešetka – Urban, Bartoš, Kočí, Koryčan. Diváci: 315.

Uherský Brod: Somberg – Vyhlíd (90. Obadal), Lorenc, Rešetka, Mazuryk – Flasar, Leskovjan, Novotný, Obdržálek (74. Martiš), Červenka (52. Bulko) - Votava. Trenér: Ondrůšek.

Slovácko B: Urban – Bartoš, Holásek, Onuoha, Milanov – Kočí, Kim (86. Okoromi), Novák, Břečka – Kratochvíla, Koryčan. Trenér: Němčický.

#facr-vysledky|15545 |19#