Měli namále, ale v hodovém duelu zachránili alespoň bod. Fotbalisté Uherského Brodu v sobotním zápase 9. kola MSFL proti Blansku prohrávali po prvním poločase 0:2, po změně stran ale výsledek brankami Masaře a Michalce srovnali. Na obrat ale ani po vyloučení hostujícího Smrčky v 69. minutě nedosáhli, remízu 2:2 ale museli brát.

Útočník Uherského Brodu Matěj Votava (v červeném dresu). | Foto: Deník/Libor Kopl

„Blansko má velkou kvalitu. V minulých zápasech se mu sice nedařilo dávat góly, ale po dvou výhrách bylo na vlně. Jsem rád, že jsme ho alespoň takto přibrzdili. Sice jsme v tabulce pravdy minus dva body, ale vzhledem k průběhu utkání musíme bod brát. Na hody se doma neprohrává, po prvním poločase to ale zavánělo ostudou, průšvihem,“ přiznává kouč ČSK Zdeněk Šebesta,

Slovácký celek šel do utkání bez marodů Obdržálka a Bulka, ale s velkým odhodláním urvat před vlastním publikem všechny body.

První půle ale vyzněla jasně pro hosty z Blanska. „Mohli jsme být rádi, že prohráváme jenom 0:2,“ přiznává Šebesta. „Sice jsme tam taky měli nějaké gólové šance, ale hosté nám pořádně nepůjčili balon. Byli jsme strašně moc bojácní a zalezlí, v devíti lidech jsme stáli před vlastní šestnáctkou a bránili v devíti lidech,“ říká Šebesta.

Jako první zahrozil hostující Sedlák, z 25 metrů mířil ovšem nepřesně. Broďané odpověděli šancí Michalce, který mířil ve výhodné pozici nad.

Hosté nepříjemnou chvíli přečkali a ve 21. minutě šli do vedení. Sedlák si před šestnáctkou soupeře narazil míč s Jamborem a přihrál do ještě výhodnější pozice Tulajdanovi, který pálil přesně.

Vzápětí mohli hosté přidat druhý gól, ale Jambor po akci Gimsaye a přihrávce Sedláka zakončil mimo. Blansko mělo v této pasáži jasně navrch. V další šanci se po rohu ocitl Chyla, jeho střelu za malým vápnem zblokoval jeden z obránců.

Další ránu Porče vyrazil brankář Somberg, který si poradil i s pokusem Tulajdana.

Blansko podruhé udeřilo na konci první půle. Feikův centr odvrátila domácí obrana jen k Porčovi a ten z voleje napálil míč nechytatelně k levé tyči.

Broďané zahrozili dvěma střelami Votavy, skóre 0:2 se ovšem nezměnilo.

„O poločase jsem musel v šatně pořádně zvýšit hlas, protože náš výkon v prvním poločase byl nehodný hodovému utkání a tomu, kolik přišlo lidí,“ říká Šebesta.

Jeho tým neměl za nepříznivého stavu 0:2 co ztratit, a tak otevřel hru a hnal se z a vyrovnáním. Dalekonosný pokus kapitána Lorence ještě vytěsnil gólman Nešetřil, Masař vzápětí trefil přesně šibenici a bylo to 1:2. „Byl to přenádherný gól, který by zacloumal s každým,“ uvedl Šebesta.

Blansko mělo i po změně stran herně navrch, bylo nebezpečnější, ale bojující domácí nedorazilo. Gimsaye ve velké šanci skluzem odzbrojil obránce a následná dorážka Jambora směrovala do rukou Somberga. Ještě větší příležitost měl o minutu později Sedlák, proti brodskému brankáři ovšem neuspěl.

Další šance na sebe nenechala dlouho čekat. Feikovu křížnou střelu uvnitř vápna Somberg vyrazil a dobíhající Tulajdan v dorážce mířil nepřesně.

„Ve druhé půli se hrálo nahoru a dolů. My jsme po změně stran otevřeli hru, vysunuli presink úplně nahoru a začali se s nimi honit. Měli jsme i velké štěstí, když jsme přežili několik brutálních brejků hostů,“ líčí Šebesta.

Po zahozených šancích hostů přišel na druhé straně trest. Michalec se prosmýkl po pravé straně a jeho křížná střela zapadla přesně za levou tyč.

V 68. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen kapitán Smrčka. Blansko i v deseti hrozilo, klidně mohlo vyhrát, Broďané už ale vydřený bod nepustilo.

„Musím uznat, že jsme narazili na opravdu kvalitního soupeře, který měl výbornou především levou stranu. Těžko jsme je chytali, ale nakonec jsme utkání celkem zvládli,“ dodal Šebesta.

MSFL, 9. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – FK BLANSKO 2:2 (0:2)

Branky: 49. Masař, 65. Michalec – 21. Tulajdan, 45. Porč. Rozhodčí: Malimánek – Machorek, Tomanec (Piňos). Žluté karty: Leskovjan, Motal, Novotný, Masař – Porč, Jambor, Smrčka, Jaroš, Kamenský. Červená karta: 69. Smrčka (Blansko). Diváci: 286.

Uherský Brod: Somberg – Konečný (46. Motal), Leskovjan, Lorenc (88. Straňák), Obadal – Michalec, Novotný (84. Škultéty), Masař, Martiš, Mančík (90+3 Kovařík) - Votava (84. Zábojník),Trenér: Zdeněk Šebesta

Blansko: Nešetřil – Chyla, Feik, Porč, Jambor (84. Čejka), Sedlák, Jaroš (79. Studený), Tulajdan, Smrčka, Gimsay, Kamenský. Trenér: Jiří Vorlický.