„Je to obrovská škoda. Sedmdesát minut jsme hráli dobře. Bohužel závěr s kvalitním soupeřem jsme nezvládli. Hosty jsme zbytečně posadili na koně nesmyslnou penaltou. Znojmo, které už předtím mělo nějaké šance, ožilo a koncovku zvládlo. Přitom naše defenziva dlouho pracovala dobře,“ povzdechl si domácí trenér Miroslav Ondrůšek.

Broďané se přitom výborně vypořádali s náročným terénem i absencemi. „Trávník byl hodně podmáčený a těžký. Celý den pršelo, ve druhé půli byl zápas i na chvíli přerušen. Nám ale složité podmínky paradoxně vyhovovaly,“ přiznává Ondrůšek.

Více než počasí ho trápil zdravotní stav hráčů. Vždyť na lavičce měl zase tři dorostence. A to už ve 25. minutě střídal záložník Malenovský. „Necítil se dobře. Měl nějakou střevní virózu,“ vysvětlil domácí trenér, který po přestávce stáhl ze hry i zraněného Tomáše Mareše. „Nějak se nám to kupí. Budeme to muset dát nějak dohromady, protože na lavičce mám víc zraněných hráčů než zdravých,“ říká smutně.

Slovácký celek měl proti Znojmu báječný nástup do utkání. Už ve 2. minutě se k propadlému míči dostal Josefík, který ho zblízka uklidil do branky.

Po půlhodině hry mohl výsledek srovnat hostující Demjan. Jeho hlavička ani dorážka se ale neujaly.

Domácímu týmu parádně vyšel i úvod druhé půle. Po úniku a přihrávce Mančíka z levé strany uklidil balon do sítě dorážející Pospíšil. „Měli jsme dobré vstupy do obou poločasů, které jsme korunovali brankami,“ pochvaloval si Ondrůšek.

V 70. minutě střídající Jaroněk i za pomoci kaluže vody vysunul Mančíka, který prostřelil vyběhnutého gólmana Jíchu.

Znojmo vrátil do hry o body Avdič, jenž proměnil penaltu nařízenou za faul Sedláčka na De Carvalho Serru. Smolař utkání si vzápětí nešťastně srazil do vlastní brány centr Hillaireho a Broďané znervózněli.

Přitom domácí mohli zápas v hektické koncovka rozhodnout, ale v zakončení dvakrát neuspěli.

A tak přišel v poslední minutě trest. Po obrovském závaru před brankářem Dostálem dotlačil balon do sítě důrazný Demjan a svým čtvrtým gólem v dresu Znojma zajistil hostům cenný bod.

Broďané se zbytečnou ztrátu pokusí odčinit za týden doma v derby proti Otrokovicím.

ČSK Uherský Brod – 1. SC Znojmo 3:3 (1:0)

Branky: 2. Robin Josefík, 52. Kryštof Pospíšil, 70. Marek Mančík – 72. Muamer Avdić z penalty, 77. Sedláček vlastní, 90. Robert Demjan

Rozhodčí: Vojáček – Černoevič, Křepský (Černý)

Žluté karty: T. Mareš, Mančík - Avdić

Diváci: 177

Uherský Brod: Dostál – Nevařil, Vrága, R. David, T. Mareš (55. Jaroněk) - Pospíšil, Malenovský (25. Sedláček), Sklenář, Josefík, Mančík (90. Franc) - Chwaszcz. Trenér: Ondrůšek.

Znojmo: Jícha – Yanata, Cheredea, Avdić, Moravec, St.Hillaire, Malár, Garčic, Demjan (90. Kolařík), De Carvalho Serra, Pacula (57. Pohanka). Trenér: Volf.