„Je to škoda. Bod byl docela blízko, bohužel jsme v závěru utkání neměli takové štěstí, jako soupeři při zápasech s námi,“ posteskl si kouč Uherského Brodu Martin Onda.

Zkušený trenér svěřence i přes druhou prohru v řadě mužstvo chválil. „Kluci se nemají za co stydět. Měli to zase hodně složité. Uprostřed týdne po práci museli jet dvě a půl hodiny do Ostravy, kde na ně čekali profíci posílení o některé ligové hráče. Popasovali se s tím ale velice dobře. Hlavně v závěru jsme soupeře zmáčkli,“ těší Ondu.

Převaha ani spousta standardních situací ale k vyrovnání nevedly. Béčko Ostravy zvítězilo počtvrté v řadě, dál nahání vedoucí Kroměříž.

„Soupeř hrál důsledně v obraně z hlubokého bloku, hrozil pouze ze standardních situací. My jsme ze začátku nevyužili své šance, a když jsme se dostali do vedení, vlastní nedůsledností jsme ze standardky dostali vyrovnávací gól. Ale šli jsme si poctivě pro tři body, strhli vedení na naši stranu a přestože byl výsledek až do konce otevřený, výhru jsme si zasloužili. A je o to cennější, že jsme se na ni skutečně nadřeli,” uvedl na klubovém webu domácí trenér Tomáš Hejdušek.

Broďané nastoupili do utkání s výrazně pozměněnou sestavou, jen mezi náhradníky byli Pavlíček, Malenovský, Gettler nebo Flasar.

„Je to jednoduché. Za dva a půl dne hrajeme další zápas ve Velkém Meziříčí, navíc kluci měli nohách těžké domácí utkání s Kroměříží. Někteří z nich přijeli do Ostravy vlastním autem přímo z práce,“ vysvětluje Onda.

Slovácký celek vyrukoval na ostravské mladíky doplněné o Jurošku, Granečného či Sanneha s poctivou defenzivní taktikou, která v první půli slavila na hřišti v Markvartovicích úspěch.

Domácí sice byli herně lepší, několikrát se přes organizovanou obranu protivníka dostali do zakončení, ale gól nedali. Proti brankáři Jíchovi neuspěli Jaroň, Martiník ani Chvěja.

Ostrava uspěla až po příchodu z kabiny. Hlavičku Smékala ještě dokázal výtečný Jícha vyrazit, ale dorážející Jaroň zblízka uklidil balon k tyči a svým sedmým gólem v sezoně poslal béčko Baníku do vedení.

Po hodině hry měl na kopačce další branku Martínek, ale zboku střílel vedle.

Broďané nepříjemnou chvíli přečkali a po standardní situaci nečekaně udeřili. Centr Šmatelky zužitkoval Josefík.

Severomoravané ovšem dlouho nesmutnili. Díky šťastnému odrazu a pohotové trefě Chvěji si zvali vedení bleskově zpět.

Hosté se ve zbytku utkání snažili o vyrovnání. V závěru soupeře standardními situaci zmáčkli, ale druhý gól nedali. Béčko Baníku náskok uhájilo. V nastaveném čase se na prázdnou branku Uherského Brodu řítil Martiník, ale obránce Košák skvěle zasáhl.

Ondův tým prohrál podruhé za sebou, v MSFL klesl na dvanácté místo. Čtyřzápasovou sérii bez výhry se pokusí utnout v sobotu dopoledne ve Velkém Meziříčí.

MSFL, vložené 17. kolo -

FC Baník Ostrava B – ČSK Uherský Brod 2:1 (0:0)

Branky: 50. Jaroň, 67. Chvěja – 64. Josefík

Rozhodčí: Slabý - Vejtasa, Řezníček (Kubíček)

Žluté karty: Říha, Kulig, Číž – Venený, Mančík

Diváci: 274

Ostrava B: Číž – Zálešák (78. Říha), Harušťák, Granečný, Jaroň, Chvěja (72. Holaň), Martiník, Sanneh, Kulig, Smékal (72. Šmiga), Juroška (61. Stoklásek). Trenér: Hejdušek.

Uherský Brod: Jícha – Jaroněk (77. Flasar), Vrága, Lorenc (46. Pavlíček), Košák – Michalec (62. Nevařil), Venený (62. Malenovský), Šmatelka, Švrček, Mančík – Josefík (70. Váňa). Trenér: Onda.