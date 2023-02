Broďané si letos připomínají 130. let od založení. „Je to nádherné výročí. Chceme ho nějak důstojně oslavit,“ říká funkcionář, který slováckému klubu vládne posledních šestadvacet let. „To taky není málo,“ upozorňuje.

Společenský večer ČSK u příležitosti oslav významného výročí se uskuteční v sobotu 11. března na Domě kultury. Vstupné je 250 korun.

K tanci a poslechu zahraje skupina Kasanova, na heligonku zahrají a zazpívají Vlasta Mudríková a Ferdinand Kubáník. „Měl přijet i Jakub Kohák, se kterým se znám, ale v té době je s manželkou v Itálii na horách, takže se omluvil,“ uvedl Hamšík.

Zvaní jsou všichni bývalí i současní hráči, trenéři, funkcionáři i příznivci. „Chci, aby se lidé přišli pobavit, zavzpomínat, společně to oslavit. Není to ples, takže obleky mohou klidně nechat doma,“ upozorňuje s úsměvem Hamšík.

Rád v sále uvidí nejen nejvýznamnější odchovance, bratry Františka a Miroslava Ondrůškovi, Lubomíra Blahu, Dušana Tesaříka či Bronislava Červenku, ale i mladší hráče, kteří v klubu zanechali nesmazatelnou stopu. Jde o Davida Machalíka, Jakuba Rezka a další borce.

„Každý máme svého oblíbeného hráče, svoji legendu. Pro mě je to třeba Marek David, který nikdy neodešel z Uherského Brodu za lepšími podmínkami do Rakouska ani do jiného klubu,“ upozorňuje.

Fotbalisté třetiligového Uherského Brodu slaví 130 let od vzniku klubu.Zdroj: www.cskub

Podobných srdcařů a obětavců si Hamšík cení nejvíc. Všichni bývalí hráči se najdou i v nové publikaci, která mapuje historii klubu. Do slavnostního večera se ale nestihne vyrobit, pokřtěná bude až později.

„Vycházíme z deset let staré brožury, kterou jsme aktualizovali o poslední sezony. Budou v ní všechny tabulky, výsledky a sestavy. To všechno jsme doplnili o fotky,“ informuje Hamšík.

Velkou zásluhu na výrobě publikace má vedoucí ženské složky v Uherském Brodě a známý krajský rozhodčí Petr Zpěvák, fotky dodá František Blaha.

Součástí oslav je unikátní výstava, která mapuje bohatou historii. Ve foyer Domu kultury je široké veřejnosti přístupná až do konce března.

Klub ještě na léto plánuje exhibiční duel legend či osobností. Soupeř je zatím neznámý. Hrát by se však mělo po skončení sezony ve druhé polovině června. „Měla by to být třešnička na dortu,“ uvedl Hamšík.

Navštívili jsme: arktické podmínky svědčily Uherskému Brodu, zdolal Vsetín 3:1

Nejen šéf slováckého klubu věří, že v tu dobu bude mít první tým ČSK za sebou povedené jaro a záchranu třetí ligy v kapse. „Nyní jsme tři body od šestého místa a šest bodů od sestupového místa,“ připomíná.

Devátý tým MSFL v zimě přišel o kapitána a nejlepšího střelce Josefíka, adekvátní náhradu se mu zatím nepodařilo sehnat. „Nemáme finanční prostředky na to, abychom si mohli dovolit platit drahé hráče, takže to pro nás zase bude jenom boj o záchranu. Každé místo navíc bude jenom úspěch pro Uherský Brod,“ vnímá.

Fotbalisté Uherského Brodu se do třetí ligy vrátili po dlouhých devatenácti letech a v účast v MSFL si užívají, byť je to pro ně velmi těžká soutěž. „Hraje v ní spousta béček, které mají v kádru profesionály a ti mohli v covidové době normálně trénovat,“ poukazuje Hamšík.

Klub však nemá jenom muže, ale i ženy, mládež. Dohromady disponuje deseti družstvy. V posledních měsících se hodně dbá na mládež.

Novým šéftrenérem se stal Zdeněk Šebesta, který v klubu dříve trénoval muže i dorost. Přes Strání a Újezdec se vrátil zpátky do ČSK a přesvědčil třeba Františka Ondrůška i další trenéry, aby klubu s výchovou pomohli. „Chceme se posunout výš, protože jít z krajského přeboru dorostu do třetí ligy mužů je sto kilometrů, je to strašně daleko,“ ví dobře Hamšík.

I proto se slovácký oddíl snaží z okolních obcí, kde mládež ubývá, postahovat nejšikovnější kluky a vytvořit v Brodě menší středisko. „Je potřeba objevovat talenty, někoho vychovat. Chceme být mezistanicí mezi nejmenšími vesnickými oddíly Slováckem nebo Zlínem,“ říká.

Komplikací je složitá doba, zdražování. „Je docela těžké sehnat sponzory. Lidi, kteří nám s tím pomohou. Bojujeme s náklady, jenom doprava stojí šílené peníze, které opravdu není jednoduché sehnat,“ přiznává Hamšík.

Vedení klubu tak muselo po letech zvýšit klubové příspěvky. Největším sponzorem dál zůstává město, generálním partnerem je Česká zbrojovka. „Za podporu ale děkujeme i spoustě menších firem,“ dodává.

Šéf třetiligového Uherského Brodu Josef Hamšík.Zdroj: www.cskub, František Blaha