Fotbalisté Uherského Brodu zakončili letošní třetiligový ročník těsnou porážkou 1:2 v Rosicích. Čtvrteční předehrávku 33. kola MSFL rozhodl dvěma góly v úvodních dvaceti minutách domácí Pavel Novák, za hosty ještě v první půli snížil Vojtěch Straňák.

Trenér Lukáš Pazdera na lavičce fotbalistů Uherského Brodu po roce končí. | Foto: ČSK Uherský Brod, František Blaha

Porážku ale slovácký celek, který do utkání nastoupil ve výrazně pozměněné sestavě a bez většiny opor, již neodvrátil.

„Výsledek sice není bůhvíjak pozitivní, na druhé straně za nás nastoupilo pět hráčů, kteří jsou věkem ještě dorostenci nebo mezi muži hrají první rok. Chtěli jsme je vidět v akci, což se povedlo. Kluci se s tím poprali velice slušně, ale sami zjistili, jak na tom jsou v porovnání s týmem, který hraje pravidelně ve třetí lize nahoře. Nemohu říct, že by mě některý z nich zklamal,“ prohlásil trenér ČSK Lukáš Pazdera.

Pro bývalého ligového fotbalistu byl duel v Rosicích posledním na lavičce v Uherském Brodě. Někdejší krajní bek Zlína či Ostravy po roce v klubu končí, míří jinam.

Šéf klubu Josef Hamšík tak bude v létě shánět nového kouče, doplňovat mančaft.

Podle Pazdery bude tým potřebovat posílit hlavně v útočné fázi.

„Na absenci bombarďáka typu Josefíka jsme dojížděli celé jaro,“ míní Pazdera.

„Kdybychom měli podobného útočníka v sestavě, vůbec se nebavíme o nějaké záchraně,“ je přesvědčený.

Broďané ale třetí ligu udrželi i bez kanonýra, jenž v zimě odešel do Rakouska.

Mladý tým nezklamal ani v Rosicích, kde se rval až do konce. „Kluci byli poctiví, makali. Přišlo mi, že kondičně na tom byli lépe než daleko zkušenější Rosice, které si ale svojí chytrostí výhru nenechaly vzít,“ uvedl.

I když hosté nastoupili do zápasu bez Nemravy, Lorence, Veneného či Maria Michalce, favorita trápili.

„Líbilo se mi, jak starší a zkušenější hráči pomohli těm mladším. Když něco zkazili, směrem dozadu zabrali i za ně a neustále je povzbuzovali. Ukázali, že jsou správní lídři,“ cení si Pazdera.

Juniorka Slovácka zakončila sezonu domácí porážkou s Hlučínem, skončí sedmá

Snaživí fotbalisté Uherského Brodu to ani po dvou rychlých gólech nezabalili, dál se rvali o body, slušný výsledek. „Už v prvním poločase jsme měl měli slušné situace. Odměnění jsme byli šťastným gólem ve 35. minutě,“ říká.

Slovan sice mohl ještě do přestávky vedení navýšit, ale gólman Somberg tutovku soupeře výtečně kryl.

Ve druhé půle se hrálo spíše mezi šestnáctkami. „My jsme byli zalezlí, spoléhali na brejky. Nechtěli jsme to otvírat, to by byl náš konec,“ ví dobře.

„Takto jsme byli dál ve hře a drželi rozumný stav. Měli jsme tam centry, standardní situace. Dokonce jsem měl tušení, že bychom mohli skóre vyrovnat, ale remíza nám nebyla souzená,“ dodal Pazdera.

MSFL, předehrávka 33. kola -

FC SLOVAN ROSICE – ČSK UHERSKÝ BROD 2:1 (2:1)

Branky: 6. a 16. z penalty Pavel Novák – 35. Vojtěch Straňák. Rozhodčí: Bělák - Marek, Malimánek (Hulcký). Žluté karty: Novák, Buchta – Švrček, Mančík. Diváci: 263.

Rosice: Drobek – Zezula, Kršák, Novák, Buchta, Koláčný (71. Kulík), Přerovský (61. Fila), Selinger (90. Haminger), Dobrovodský (61. Praks), Kotásek, Sedláček (46. Novotný). Trenér: Čuhel.

Uherský Brod: Somberg – Flasar, Leskovjan, Chrudina (80. Kovařík), Švrček, Straňák (60. M. Michalec), A. Michalec (46. Venený), Obdržálek, Kadlček (46. Lorenc), Mančík, J. Michalec. Trenér: Pazdera.