Oba góly padly na konci poločasů. Hosty poslal do vedení těsně před přestávkou stoper Leskovjan, za domácí srovnal chvíli před koncem Massaniec.

Oba týmy nakonec musely nerozhodný výsledek brát, byť před utkání prahly po výhře.

„Možná to zní neskromně, ale v naší situaci je bod asi málo. Před utkáním bychom asi remízu brali, vzhledem k vývoji střetnutí nás ale mrzí. Pokud bychom vedení udrželi, bylo by to veselejší," ví dobře kouč Uherského Brodu Zdeněk Šebesta.

Mužstvo na severu Moravy koučoval bez Františka Ondrůška. Ex-ligový gólman sice podle dohody převzal tým na závěrečné tři podzimní duely, kvůli rodinným povinnostem ale utkání sledoval jenom přes internet. Na stadionu Stovky scházel.

„Celý týden jsem mužstvo připravoval a věřil, že těžké utkání zvládneme. Dlouho to pro nás vypadalo velice dobře, jenom závěr se nám nevydařil. Na druhé straně pořád je to bod zvenku," upozorňuje zkušený kouč.

Svěřence i na dálku za přístup i výkon chválil.

„Bylo to vynikající. Kluci to vzali velmi zodpovědně a taktiku, kterou jsem jim naordinoval i na základě středečního utkání Frýdku s Blanskem, které jsem viděl, pečlivě plnili. Hrálo se na těžkém terénu. Škoda obdržené branky na konci střetnutí. Mohli jsme mít tři body," ví dobře Ondrůšek.

Hosté počítali s únavou soupeře, který měl v nohách středeční dohrávku 13. kola, na těžkém terénu mu síly ubývaly rychleji, byť to tak v posledních minutách úplně nevypadalo.

Frýdek měl navrch hlavně v úvodu střetnutí. Centr Gorčici skončil na břevnu, Hykel pálil pouze nad. Po čtvrt hodině hry šli domácí do vedení, branka Martiníka ale neplatila kvůli evidentnímu ofsajdu.

Broďané přečkali úvodní nápor protivníka, postupně vyrovnali hru a začali rovněž zlobit.

Snaživý výkon celku ze Slovácka vygradoval v nastaveném čase první půle. Po rohovém kopu Michalce Obadal na přední tyči hlavou přizvedl míč a nepokrytý Leskovjan jej pohotově uklidil do sítě.

„Byla to taková třešnička na našem poctivém výkonu," prohlásil Šebesta.

I po změně stran se na těžkém a podmáčeném trávníku více bojovalo než hrálo. „Terén byl na hraně regulérnosti. Byla to spíše válka. Moc fotbalu k vidění nebylo," přiznává kouč ČSK.

Hosté dál pečlivě bránili, chodlli do brejků. Žádný slibný protiútok ale nedotáhli, v závěru naopak po nedůslednosti inkasovali.

„Straně mě mrzí, že jsme z pár akcí nenavýšili vedení, o které jsme na konci přišli," povzdechl si Šebesta.

Frýdek udeřil v 87. minutě. Po centru Rubého z levé strany Janjuš vrátil balon před bránu, kde jej pohotový Massaniec uklidil pod břevno.

„Soupeř to tam dotlačil snad silou vůle. Ze hry jsme ho do žádné vyložené šance nepustili," tvrdí hostující kouč.

Lipina hrozila hlavně po standardních situacích, celkem jich zahrávala snad dvacet. „Vždycky to bylo padesát na padesát. My jsme bohužel udělali jednu chybu, kterou soupeř potrestal," štve Šebestu.

Domácí v hektickém závěru mohli nakonec i výsledek otočit, balon ale dvakrát proletěl kolem tyčky.

Broďané si tak zhluboka oddechli. Hostům v sobotním duelu kromě dlouhodobých marodů scházel i Škultéty, kterého nahradil Bulko.

Fotbalisté ČSK se s věrnými fanoušky i rokem 2023 rozloučí v pátek 17. listopadu proti Hodonínu. Utkání se hraje na Lapači.