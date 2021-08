Hosté nařízenou penaltu jen tak nerozdýchají. „Jsou věci, kterým se nedá zabránit. Naši hráči ani nevědí, kdo vlastně fauloval. Musím se na to ještě jednou podívat, ale nemám ani chuť. V reálu jsem tam nic neviděl,“ uvedl kouč ČSK Martin Onda.

Přitom pětasedmdesát minut byl podle něj výkon rozhodčího dobrý. Se závěrem se ale zkušený kouč nemůže ztotožnit. „Také v minulých zápasech jsme přišli o body či postup na konci střetnutí, ale tentokrát to bylo jiné. Předtím jsme udělali nějaké chyby, byli nezpozorní, ale tomuto se nedá předejít,“ má jasno Onda.

„Z domácí lavičky řvali na hráče, ať spadne, tak to několikrát udělal a nakonec z toho byla penalta. Mám z toho divný pocit,“ přiznává.

„Přitom kdyby domácí, kteří byli živější než my, v první půli proměnili svých pět šancí, mohli vyhrát a mít klid. Takto se radují z bodu, ke kterému přišli zvláštním a za mě (ne)fotbalovým způsobem,“ míní.

Valcíři přitom vstoupili do zápasu velmi aktivně a mohli jít hned v úvodu střetnutí do vedení, ale hostující gólman Jícha si poradil s prudkou střelou po rohu i následnou dorážkou Raaba zblízka.

Broďané nepříjemnou chvíli před vlastním brankou přečkali a z protiútoku udeřili. Spolupráci Veneného s Gettlerem zakončil Michalec.

Domácí však přispěchali s bleskovou odpovědí. Po standardní situaci hlavičkoval Kovařík do tyče. Jícha se míč snažil zkrotit, ale vyrovnání nezabránil.

Fotbalisté Frýdku byli v první půli nebezpečnější, další šance ale nevyužili. Na konci úvodní části selhal i Kučera, který pálil nad.

„Soupeř hrál dobře, v prvním poločas byl lepší, ale z několika velkých šancí dal jenom jeden gól,“ uvedl Onda.

Slovácký celek se po přestávce zlepšil a v 55. minutě si vzal vedení zpět. Trestný kop Josefíka do šibenice ještě vytáhl parádním zákrokem gólman Květon, ale po centru Gettlera a dorážce nepokrytého stopera Pavlíčka už domácí gólman neměl nárok zasáhnout.

„Za stavu 2:1 to vypadalo velmi nadějně,“ přiznal hostující kouč.

I když Broďanům docházely síly, soupeře do výraznějších šancí nepouštěli. Rozhodnout mohl v 81. minutě Švrček.

Hostující náhradník šel po velké chybě domácího obránce, kterého přeskočil míč, sám na Květoně, kterého ale ani nadvakrát nepřekonal.

To hosty mrzelo, neboť v závěru o těsný náskok přišli. Domácí Kovařík si v nastaveném čase vzal míč, vrhli do šestnáctky soupeře a v obležení tří hráčů Brodu upadl. Sudí Rosický nařídil proti hostům pokutový kop, který Raab s přehledem proměnil.

Slovácký celek tak ani v pátém letošním zápase neprohrál, v tabulce MSFL se stále drží nahoře. Problém je, že kvůli nabitému programu ztrácí hráče.

V sobotu dopoledne hostů, scházeli Šmatelka s Mančíkem, už po půlhodině hry si o střídání řekl zraněný Košák, jehož nahradil nedoléčený Lorenc.

„I když nás do Frýdku neodjelo moc zdravých, musím před kluky smeknout, jak to odehráli. V poslední době to mají straně těžké. Jednou by si to měli zkusit i profesionální fotbalisté, aby chodili do práce a pak odedřeli dva pohárové týdny. Fakt to není žádná sranda. Navíc k tomu musím připočíst brzké vstávání a další věci okolo,“ prohlásil Onda.

Nyní mají jeho svěřenci týden na to, aby se dali dohromady před domácím duelem s Kroměříží. „Rozlosování máme těžké, zápasy nás stojí spoustu sil. Je to opravdu nápor na fyzičku, proto oceňuji, jak se s tím kluci perou a jak to zvládají,“ dodává Onda.

MSFL, 5. kolo -

MFK Frýdek-Místek – ČSK Uherský Brod 2:2 (1:1)

Branky: 14. Kovařík, 90+2. Raab z penalty – 11. Michalec, 55. Pavlíček

Rozhodčí: Rosický - Marek, Mayer (Volf)

Žluté karty: Konečný, Velner, Raab – Pavlíček, Kratochvíl

Diváci: 193

Frýdek-Místek: Květon – Blejchař, Velner, Vrbka (78. Křenek), Juříček, Vengřinek (84. Střižík), Kučera, Konečný, Barkov, Raab, Kovařík. Trenér: Orel.

Uherský Brod: Jícha – Flasar, Vrága, Pavlíček, Nevařil - Michalec (79. Švrček), Košák (34. Lorenc), Venený, Malenovský, Gettler (88. Jaroněk) – Josefík. Trenér: Onda.