Po úvodní jasné porážce v Lanžhotu si zvedli náladu i sebevědomí. Fotbalisté třetiligového Uherského Brodu v sobotním dopoledním přípravném zápase zdolali domácí Vsetín 4:1 a naladili se na duel MOL Cupu proti diviznímu Holešovu.

Fotbalisté Uherského Brodu před zápasem v Lanžhotu. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

Hattrickem se blýskl Samuel Bulko. Osmnáctiletý slovenský útočník přišel do Uherského Brodu z Trenčína, kde nastupoval za starší dorost. „Je to rychlostní typ, úplná raketa,“ chválí talentovaného forvarda ročníku 2004 trenér ČSK Zdeněk Šebesta.

Přípravný fotbal -

FC VSETÍN – ČSK UHERSKÝ BROD 1:4 (1:1)

Branky: Bahounek - Bulko 3, Martiš

Kromě Bulka se střelecky prosadil také Tomáš Martiš. Kanonýr Hluku je v třetiligovém týmu na zkoušce. Dres ČSK na Valašsku i další noví hráči, jejichž příchod šéf klubu Josef Hamšík dotahuje do konce.

„V poháru by měli všichni kluci nastoupit,“ věří Šebesta. Mimo hru naopak dál zůstávají Lorenc, Nevařil, Mario Michalec a další borci, co pomohli zachránit třetí ligu. Ve Vsetíně z pracovních důvodů nebyl ani Jan Michalec. „Ale kluci, co nastoupili podali dobrý výkon,“ těší Šebestu.

Přesvědčivou výhru nijak nepřeceňuje. „Výsledek je sice pěkný, ale soupeř byl o třídu slabší než Lanžhot,“ říká kouč ČSK.

První poločas byl vyrovnaný, Vsetín se dokonce ujal vedení. Slovácký celek ale do přestávky skóre srovnal, když se prosadil Martiš. „Úvodní část byla vyrovnaná, hrálo se nahoru a dolů. K vidění bylo i dost neproměněných šancí,“ líčí Šebesta.

Valachům po změně stran došel dech. „Domácí mají za sebou náročný program. V týdnu odehráli již třetí zápas, což se na jejich výkonu ve druhém poločase podepsalo. Kondičně jsme na tom byli lépe,“ uvedl Šebesta.

Unaveného soupeře zničil rychlých Bulko, jenž se trefil hned třikrát. „Zápas bych rozdělil na dvě části. Prvních třicet minut jsme na tom byli fotbalově lépe, byli jsme pohyblivější, ale vytěžili jsme z toho gól Bahounka. Po tom, co soupeř srovnal na 1:1, se karta obrátila a my ve zbytku první půle tahali za kratší konec,“ hodnotí duel domácí kouč Lukáš Pazdera, který do Vsetína přišel v letní přestávce právě z Uherského Brodu, takže sobotní střetnutí pro něj bylo lehce pikantní.

Zápas proti bývalému klubu však Pazděrově týmu příliš nevyšel. „Soupeř ve druhém poločase vyřešil dobře jeden brejk a výsledek otočil. My jsme za stavu 1:2 ještě více ztratili půdu pod nohama a hosté závěr zlomili ve svůj prospěch,“ říká někdejší ligový krajní bek.

Z porážky 1:4 těžkou hlavu neměl. „Výsledek je pro nás krutý,“ míní. „Z pěti šancí jsme dostali čtyři branky. Právě v koncovce byl největší rozdíl mezi třetí ligou a divizí. My jsme ale i tak rádi, že jsme mohli zápas odehrát. Duel se soupeřem z vyšší soutěže nám ukázal, kde nás nejvíce tlačí bota a v čem se potřebujeme zlepšit,“ přidává.

Ani Vsetínští nebyli o víkendu kompletní. „Chyběli nám čtyři hráči, což je ale v tomto letním období normální. Kluci mají dovolené, prázdniny,“ ví dobře Pazdera.

Za týden v pohárovém duelu proti Valašskému Meziříčí by však měl mít k dispozici kompletní mančaft. „K zápasu přistoupíme stejně jako k mistrovskému utkání, tedy se vší vážností. O sestavě jasno ještě nemám, protože hráči mi zamotali hlavu, bohužel tím špatným směrem,“ dodal Pazdera.

Broďané se v předkole MOL Cupu představí v Holešově.