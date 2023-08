Domácímu trenérovi Pavlu Němčickému pokazili nedělní šestačtyřicáté narozeniny, sami si nadělili velmi cenný bod. Fotbalisté Uherského Brodu ve 2. kole MSFL remizovali na kunovické Bělince se Slováckem B 1:1. Porážku hostů odvrátil po rohovém kopu v 83. minutě stoper Miroslav Leskovjana.

Slovácko B - Uherský Brod 1:1 | Video: Libor Kopl

Mladému týmu z Uherského Hradiště, za který nastoupili i Patrik Brandner a Alden Šuvalija, vedoucí trefa Tadeáše Koryčana k výhře nestačila.

„Zklamání je velké. I když někteří hráči podali podprůměrné výkony, s Uherským Brodem jsme měli doma vyhrát,“ ví dobře kouč Pavel Němčický.

I když klubové legendě Slovácka před utkáním i po něm přáli diváci, kamarádi či kolegové k narozeninám, hlavní dárek od svých svěřenců známý trenér nedostal.

Broďané naopak v závěru utekli druhé porážce, poprvé pod vedením trenéra Zdeňka Šebesty vstřelili branku a bodovali. „Jsem spokojený. Remízu samozřejmě bereme,“ uvedl hostující kouč.

Fotbalisté Uherského Brodu to stejně jako před týdnem proti Uničovu měli hodně složité. V cestě stál totiž lehce posílený okresní rival i velké vedro, Lorenc a spol. nakonec těžkou šichtu zvládli, na konci se vydali a byli po zásluze odměnění.

„Soupeře jsem viděl ve dvou zápasech. Věděl jsem, jakým stylem hraje, že to pro nás bude složité, že zase budeme více běhat bez balonu než s ním,“ říká Šebesta.

I když mladíci z Uherského Hradiště byli po většinu zápasu na soupeřově polovině a dobývali soupeřovu organizovanou defenzivu, až tolik nebezpeční nebyli.

Zato Broďané v úvodní části dvakrát pořádně zahrozili, Bulko ani Mančík ale své úniky nepřetavili v gól. „Slovácko B hraje presink a represink na strašně malém prostoru, čehož jsme chtěli využít, což se nám dvakrát povedlo, ale kýžený efekt z toho nebyl,“ posteskl si Šebesta.

Brankář Uherského Brodu Jan Somberg po derby na Slovácku

Zdroj: Libor Kopl

Domácí velké příležitosti díky skvělému brankáři Urbanovi přečkali a ve 26. minutě šli do vedení. Po standardní situaci se prosadil Koryčan.

„Jsem zvědavý na video, protože v reálu mi to přišlo jako ofsajd, ale z mé pozice to mohu jenom těžko posuzovat. Soupeř ale dobře zablokoval Matese Lorence, bylo to od nich chytře zahrané. Asi přesně věděli, co dělají,“ ocenil soka uherskobrodský kouč.

Béčko Slovácka mohlo hubený náskok v úvodu druhé půle navýšit. Do zakončení se několikrát dostal Koryčan, ale druhý gól nepřidal.

„I když jsme po vedoucí brance vypadli z rytmu, nějaké možnosti jsme měli. Bohužel v šestnáctce soupeře nám chyběla kvalita. Nebyli jsme důrazní,“ posteskl si Němčický.

Hosté se i po změně stran spíše bránili, ojedinělé výpady žádné šance nepřinesly, a tak si v závěru pomohli obvyklou zbraní, standardní situací. Po rohovém kopu Maria Michalce se k odraženému míči dostal Leskovjan, který skákavou střelou k tyči srovnal na konečných 1:1.

Hluk se do krajského přeboru vrátil hodovou výhrou. Zářil brankář Brumova

„Počítali jsme s tím, že by soupeři mohli v úmorném vedru dojít síly, protože v zápasech až tolik nestřídá. My jsme zátěž rozložili na více hráčů. Tento záměr nám nakonec vyšel, byť domácím síly moc nedocházely. Úmorné vedro dělalo problémy oběma týmům,“ pronesl Šebesta.

Domácí ve druhé půli nepřišli jenom o dva body, ale i zraněného stopera Šuvaliju. „Má něco s kotníkem,“ hlásil Němčický.

Proti rivalovi využil z ligového kádru ještě Brandnera, který se ale do vyložené šance nedostal.

Slovácko B čeká další třetiligový duel za týden v Ostravě. Uherský Brod doma hostí Rosice.

MSFL , 2. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – ČSK UHERSKÝ BROD 1:1 (1:0)

Branky: 26. Koryčan - 84. Leskovjan. Rozhodčí: Dudek - Lukašík, Zapletal (Šišma). Žluté karty: Novotný, Lorenc, trenér Šebesta (oba Uherský Brod). Diváci: 330.

Slovácko B: Urban – Tomeška, Onuoha, Šuvalija (72. Janečka), Severa - Kratochvíla, Kočí, Polák, Brandner, Kočí, Břečka - Koryčan (82. Šlechta), Trenér: Němčický.

Uherský Brod: Somberg – Flasar, Leskovjan, Lorenc, M. Michalec – Obadal, Novotný (88. Maleňák), Obdržálek (80. Škultéty), Martiš (70. Zábojník), Mančík (46. Švrček) - Bulko (46. Motal). Trenér: Šebesta.