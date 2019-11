Trenér Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek i přes porážku ocenil sympatický a poctivý výkon mužstva. „Hráčům nemám co vyčíst. Jedině to, že nedali gól. Jinak v naší hře byla bojovnost, nasazení, všechno. Porážka mě mrzí, protože bod jsme si alespoň za snahu zasloužili,“ míní.

Klíčová chvíle přišla po čtvrt hodině hry, kdy rychlou akci na jeden dotek zakončil zblízka dorážející Urbančok. „Bohužel v prvním poločase jsme udělali zbytečnou chybu. Soupeř dal balon za obranu a pak to dokončil. Byl to takový polovlastní gól,“ štve Ondrůška.

Jinak ale domácí dobře bránili a favorita do mnoho vyložených šancí nepouštěli. „V domácím prostředí je Brod hodně nepříjemný soupeř pro každého, což potvrdil i v sobotním zápase. Pustili jsme domácí do jediné šance, ale ta přišla hned v první minutě a mohla nám naši situaci hodně ztížit. Uherský Brod hraje organizovaně, kvalitní defenziva a jsou velmi úspěšní v obou vápnech. Nám se v první půli podařilo sehrát pár dobrých akcí po přenesení hry, ale kromě gólové akce tomu vždy něco chybělo,“ uvedl na klubovém webu kouč Blanska Zbyněk Zbořil.

Broďané se zbytek zápasu snažili o vyrovnání. Domácí zahrával spoustu standardních situací, do šestnáctky soupeře posílali jeden balon za druhým, ale žádný závar se neujal. „Nebylo nám přáno. Finální fáze nebyla dobrá,“ uznal Ondrůšek.

Slovácký celek ve druhém poločase hru otevřel a hosté chodli do brejků, žádný ale nedotáhli, proto byl zápas napínavý až do konce. „Druhá půle byla hodně nervózní,“ přiznává Zbořil. „My jsme naše brejkové situace, a nebylo jich málo, řešili hrůzostrašně. Nedokázali jsme dohrávat situace, kdy jsme domácí dokázali přečíslit a hazardovali jsme s výsledkem. Chyběl tomu pojišťovací gól na 0:2, ale nakonec jsme to dotáhli k tříbodovému zisku,“ oddechl si kouč Blanska.

Domácí trenér Ondrůšek o dušičkovém víkendu postrádal vykartovaného brankáře Dostála, zraněného kapitána Richarda Davida i krajního beka Nevařila. „Pořád to látáme,“ mrzí Ondrůška, který znovu přemluvil stopera Marka Davida, aby mužstvu vypomohl.

Fortuna MSFL, 14. kolo

ČSK Uherský Brod – FK Blansko 0:1 (0:1)

Branka: 13. Dominik Urbančok.

Žlutá karta: 39. Pospíšil (Uherský Brod)

Rozhodčí: Marek – Vostrejž, Rosický

Uherský Brod: Horáček – Flasar (87. David), M. David, Vrága, L. Mareš (87. Sedláček) - Pospíšil (64. Jaroněk), Malenovský, Sklenář, Josefík, Mančík (80. T. Mareš) - Chwaszcz, Trenér: Ondrůšek.