Trenér ČSK Lukáš Pazdera z nepříznivých výsledků ale těžkou hlavu nemá. „Je vidět, soupeř je trošku v jiné fázi přípravy než my. Přece jenom druhá slovenská liga startuji již na konci února. Možná i proto na tom byli hráči Púchova herně i pohybově o dost lépe,“ uvedl bývalý ligový obránce.

Přípravný fotbal -

ČSK UHERSKÝ BROD – MŠK PÚCHOV 0:4 (0:1)

Branky: Holíš, Kapusniak, Kopičar, Letenay

Konečný výsledek koresponduje s děním na umělé trávě. Jedenáctý tým druhé slovenské ligy byl od začátku lepší a aktivnější, svoji převahu postupně vyjádřil i brankami.

„V prvním poločase nám pokaždé scházel půlkrok, byli jsme všude pozdě. Kluci neměli špatný pohyb, nepřišli mi unavení, spíš se špatně rozhodovali a proto byl Púchov na míči dominantnější, lepší,“ míní.

„Po zisku míče jsme měli spoustu ztrát, chyb. Po technické stránce to nebylo dobré. I když se nám příliš nedařilo udržet se na balonu, měli jsme to zvládnout lépe a do poločasu neinkasovat,“ pokračuje.

Broďané úvodní část prohráli 0:1. Druhé dějství bylo od nich co se týká skóre ještě horší. Zato domácí vyšli střelecky naprázdno.

„Moc nebezpeční jsme nebyli. V první půli jsme tam sice nějaké protiútoky měli, ale žádný z nich jsme nevyřešili. Naopak mladší sestava si po změně stran vypracovala zajímavé situace, ty ale nedohrála,“ posteskl si Pazdera.

Sobotní střetnutí s Púchovem bylo poslední zápas, kdy dal rovnoměrnou příležitost všem hráčům, což se možná na konečném skóre projevilo. „Nyní si to všechno vyhodnotíme a probereme, kdo u nás zůstane a s kým se rozloučíme. Kádr budeme postupně zužovat,“ upozorňuje Pazdera.

Ani tak ale zkoušení a hledání optimální sestavy ale neskončí. „Už ale nebudeme střídat po osmi lidech. Naopak, chceme, aby někteří odehráli kompletních devadesát minut,“ říká.

Slovácký celek má za sebou téměř polovinu zimní přípravy. Postupně začne ladit formu na jarní odvety, které se pomalu blíží. „Teď už to poletí,“ tuší kouč ČSK.

Příští týden budou fotbalisté Uherského Brodu pouze trénovat. O víkendu pak dostanou hráči volno. Další přípravný duel sehrají až v úterý 7. února proti diviznímu Vsetínu. Následující sobotu se pak pak představí v Novém Meste nad Váhom.

K dispozici už by mohl být Jan Michalec, jehož návrat se pomalu blíží. „Léčba vypadá dobře,“ těší Pazderu.

Proti Púchovu scházel v domácí sestavě i křídelník Mančík, jehož trenér ČSK záměrně pošetřil. „Jelikož toho na podzim ve Slavkově příliš nenatrénoval, tělo se ozvalo. Marek je unavený, proto dostal prostor na regeneraci,“ vysvětluje.