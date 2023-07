Uherský Brod při soutěžní premiéře představil i pět nováčků. Kromě Bulko za hosty nastoupili také Martiš z Hluku, Konečný, Škultéty a Maleňák.

MOL Cup, předkolo -

SFK ELKO HOLEŠOV – ČSK UHERSKÝ BROD 2:1 PO PRODLOUŽENÍ (1:0, 1:1)

Branky: 40. a 92. Tomáš Uhřík - 46. Samuel Bulko. Rozhodčí: Drozdy – Gasnárek, Štipčák. Diváci: 300.

Kvůli citelným absencím jedenácti hráčů byli na lavičce pouze dorostenci. Hostům v poháru scházeli Lorenc, Nevařil, Vrbka, Masař, Švrček, Valenta nebo Zámečník.

Trenér Šebesta už nepočítá s Janem Michalcem. Pětadvacetiletý útočník se totiž vrátil do Strání, jehož dres bude nosit po dvou letech.

„Za mě je to docela nešťastné. Tím, že to přišlo až na konci přípravy, tak mě to docela překvapilo. Honza se předtím pasoval do role jednoho ze srdcařů Brodu, klubu pomohl k záchraně, ale pracuje ve firmě Vastap, která podporuje fotbal ve Strání, tak se to dalo očekávat,“ zůstal nad věcí nový kouč ČSK.

Stejně jako odchod důležitého hráče jej mrzela i porážka v MOL Cupu. „I když vím, že bychom jeli ve středu do Nových Sadů, stejně jsem chtěl vyhrát,“ říká.

„Po klucích požaduji maximální výkon. Bohužel máme problémy s marodkou. Čekám až se kluci uzdraví. Na začátku týdne by ale mohli přijít dva až tři hráči. Pokud to dotáhneme do konce, budu spokojený,“ přiznává.

S výrazně obměněným kádrem se hosté v Holešově jen velmi složitě prosazovali. „Domácí proti nám v prvním poločase zvolili správnou taktiku. Zalezli a nechali nás hrát do plných. Navíc se jim podařilo správně vyřešit jeden brejk a ve 40. minutě se dostali do vedení,“ líčí.

Skóre před přestávkou otevřel ex-zlínský Uhřík. Broďané ve druhé půli změnili rozestavení a hned po změně stran výsledek srovnali. Trefil se Bulko, jemuž po dlouhém nákopu díky vyhranému hlavičkovému souboji asistoval Martiš.

Jinak tři stovky diváků moc velkých šancí neviděli. „Druhý poločas byl daleko otevřenější. Musím přiznat, že nás několikrát podržel gólman Somberg. Domácí byli nebezpečnější,“ prohlásil Šebesta.

Duel nakonec dospěl až do prodloužení, které v Holešově nepotěšilo snad vůbec nikoho. Domácím vystřelil postup Uhřík. „Na leví straně jsme udělali chybu a domácí hráč to trefil z vápna do šibenice,“ popisuje hostující kouč.

Broďané už reagovat nedokázali, zbytek utkání dohráli v křeči. „Šanci ale dostali i dorostenci, kteří nasbíral cenné zkušenosti,“ dodal Šebesta.

Jeho tým musí na vyřazení rychle zapomenout a dát se do kupy. Už v sobotu jej v 1. kole MSFL čeká silný Uničov.