„Pokud nebudeme zvládat minisouboje při standardních situacích a nevyvarujeme se individuálních chyb, nikam se nepohneme. Pokud se to bude opakovat, nebudeme vyhrávat a nemůžeme pomýšlet na úspěch. A je jedno, zda na hřišti makáme, plníme úkoly. Chyby a nedůslednost nás srážejí,“ štve kouče Uherského Brodu Lukáše Pazderu.

Přitom právě rohové a trestné kopy slovácký celek v minulosti zdobily, dával z nich spoustu branek. Nyní jsou ale standardky pro Broďany spíše na obtíž.

„Je to o zodpovědnosti každého hráče. Nejsou to systémové, ale individuální chyby. Bohužel klíčové souboje nezvládli ti nejzkušenější, na kterých by to mělo stát. Přitom výšku v pokutovém území máme,“ říká Pazdera.

Obě branky Hranic byly dost podobné. Po nákopu z téměř poloviny hřiště a souboji se míč dostane k nepokrytému hráči soupeře. V prvním případě se trefil Hapal, vzápětí skóroval obránce Markovič.

„Přesně na tyto situace jsme se v týdnu chystali a stejně na standardní situace prohrajeme 0:2,“ nechápe kouč ČSK.

Přesilovka ani dvě penalty nestačily. Kroměříž zaváhala s posledními Vítkovicemi

Domácí závěr utkání zdramatizovali. Po centru Veneného se zblízka hlavou prosadil na zadní tyči zapomenutý Mančík. Ani jeho trefa ale Broďanům důležité body nepřinesla.

V nastavení sice ještě pálil Flasar, ale obrana Hranic jeho ránu odvrátila a poradila si i s dalšími pokusy protivníka.

Téměř dvě stovky diváků na Orelském stadionu jinak moc šancí neviděly. Byl to spíš boj, opatrná taktická partie mezi šestnáctkami.

„Bylo to čekání na to, kdo udělá chybu,“ míní Pazdera. „Pokud to ale hráči především při obranných situacích nevezmou na sebe, těžko budeme sbírat body,“ uvedl domácí trenér.

Ex-ligový fotbalista postrádá ve svém týmu lepší zastupitelnost, propojení. „Aby třeba jeden hráč napravil chybu jiného,“ říká.

Slovácký celek ve čtyřech jarních duelech získal jen dva body a po porážce s Hranicemi se začíná ohlížet za sebe.

„Všichni cítíme, že situace není úplně dobrá, ale zatím není důvod propadat panice. Před námi je spousta zápasů, včetně dvou dohrávek, ale na druhé straně víme, že nám to nesmí ujet, ať to nehoníme na konci sezony, kdy už může být pozdě,“ vnímá Pazdera.

Fotbalistům Uherského Brodu neprospěl ani přesun z Lapače na Orelský stadion, byť přírodní pažit byl připravený stejně jako umělá tráva. „Vzhledem k počasí byly podmínky pro fotbal výborné,“ dodal bývalý hráč Zlína, Ostravy či Příbrami, který měl až na Pochylého a Nevařila k dispozici všechny borce.

Za týden se Broďané představí ve Frýdku-Místku.

MSFL, 23. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – SK HRANICE 1:2 (0:0)

Branky: 79. Mančík – 67. Hapal, 72. Markovič. Rozhodčí: Tomanec - Svoboda, Drozdy (Hulcký). Žluté karty: Flasar – Dittmer, Grygar, Kuchař, Hapal, Cagaš, Čáp (asistent trenéra). Diváci: 120.

Uherský Brod: Nemrava - Flasar, Lorenc, Tkadlec, M. Michalec (52. Mančík) – Švrček, Venený, Leskovjan (85. V. Straňák), Obdržálek (72. Šmatelka), Strachoň - J. Michalec (72. Valenta). Trenér: Pazdera.