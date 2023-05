Fotbalisté Uherského Brodu schytali ve třetí lize další ránu. Oslabený slovácký celek sahal v Novém Městě na Moravě po cenném bodu, stejně jako v sobotu doma s Uničovem ale nezvládl závěr a gólem střídajícího Slavíčka z poslední minuty ve středeční dohrávce 22. kola MSFL prohrál s rovněž namočenou Vrchovinou 0:1.

„Je mi kluků líto, protože nechali na hřišti opravdu všechno. Makali, bojovali, fakt dřeli,“ říká hostující kouč Lukáš Pazdera.

„V obranné fázi jsme to na 99,9 procent zvládli, nakonec jsme ale gól přece jenom dostali. Branka ale byla vyústěním domácího tlaku, v závěru utkání už byla obrana přetížená, pod tlakem a nakonec jsme to neustáli,“ smutní.

Vrchovina sice měla po celý zápas herně navrch, jenže v zakončení se trápila.

V úvodním dějství mohl skóre už po sedmi minutách hry otevřít Matulka. Vacek jej z pravé strany našel uvnitř velkého čtverce hostů úplně osamoceného, jenže hlavička hlavní ofenzivní opory mířila jen do náruče výborného gólmana Nemravy.

Po změně stran to pak byl doslova festival v neproměňování šancí. Všechno začal už po dvou minutách Jícha. Další stoprocentní tutovky zazdili Šteffl, Svoboda a Matulka.

„Domácí měli šance, ale některé situace jsme uskákali, obětavostí zablokovali, srazili. V tomto směru nemám klukům co vytknout. Bohužel jednu situaci na konci jsme nezvládli,“ štve Pazderu.

Když už se zdálo, že se body budou dělit, přišlo pro Nové Město vysvobození. V poslední minutě se při závaru ve velkém čtverci hostů zorientoval střídající Slavíček a nechytatelnou bombou k pravé tyči rozhodl – 1:0.

„Je to velká škoda. Byli jsme blízko cennému bodu, od kterého se kluci mohli odrazit. Porážka mě mrzí hlavně kvůli nim. Říká se to jednoduše, ale nezbývá nám než jít dál a věřit, že se co nejdříve odrazíme ode dna,“ přeje si Pazdera.

Čekání na první jarní výhru se tak nepříjemně protahuje. Nepřišla ani ve středeční dohrávce, ve které hosté postrádali nejen vykartovaného kapitána Lorence s Mančíkem, ale i zraněného Tkadlece.

Stoperskou dvojici tak tvořili Leskovjan s Flasarem, šanci od první minuty dostali i dva dorostenci. Kromě Obdržálka se v základní sestavě ČSK poprvé objevil i odchovanec Nivnice Vojtěch Straňák.

„Klobouk dolů před ním, jak se s tím popral. Dal do toho všechno,“ cení si.

Pazdera ale tentokrát i přes prohru chválil celý tým. „Je škoda, že to nevyšlo, ale snad si kluci zapamatují svůj výkon, vůli, chtíč a touhu zlomit výsledek. Musí být trpěliví, výsledek se snad brzy dostaví,“ doufá hostující kouč.

I když Broďané zůstávají na šestnácté, v současné chvíli sestupové příčce, zbraně nikdo neskládá, zvlášť když Česká zbrojovka je jedním ze sponzorů klubu.

„Bohužel taková je nyní realita. Musíme se zlepšit hlavně v ofenzivě, vpředu nám to totiž nelepí,“ uvědomuje si Pazdera.

Jeho tým po odchodu kanonýra Josefíka do Rakouska postrádá klasického střelce, produktivního forvarda. „V útoku bohužel nyní potřebnou kvalitu nemáme. A tím, že jsme byli většinu zápasu pod tlakem, potřebujeme na soupeře polovině podržet déle míč, trošku si odfrknout, abychom se jenom nebránili. Ale na to, abychom dali Vrchovině gól, jsme neměli. Směrem dopředu jsme předvedli jen velmi málo,“ ví bývalý fotbalista Zlína či Baníku.

Další zápas sehrají fotbalisté Uherského Brodu v neděli dopoledne v Kunovicích, kde od 10.15 v derby vyzvou domácí Slovácko B.

MSFL, dohrávka 22. kola -

SFK VRCHOVINA – ČSK UHERSKÝ BROD 1:0 (0:0)

Branka: 90. Lukáš Slavíček. Rozhodčí: Kolář - Slabý, Řezníček (Peřina). Žluté karty: Šteffl – Švrček, Obdržálek. Diváci: 235.

Nové Město na Moravě: Šmída – Hekerle, Duda, Novotný – Vacek (90. Bača), Sytař (80. Boušek), Nečas, Šteffl (90. Vašíček), Svoboda, Jícha (80. Slavíček), Matulka.

Uherský Brod: Nemrava – Nevařil, Flasar, Leskovjan, Chrudina – Švrček, Venený, Obdržálek (82. Šmatelka), Straňák (61. M. Michalec), J. Michalec – Strachoň (61. Valenta).