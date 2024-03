Hosté už reagovat nedokázali, byť si ve druhém poločase vypracovali tři šance, žádnou z nich ale neproměnili, a tak se domů vraceli s prázdnou.

„I když jsme prohráli, zápas z naší strany nebyl špatný. Uničov patří k favoritům soutěže, chce hrát nahoře, kdežto my se zachraňujeme. Mrzí mě ale nekoncentrovanost a dvě laciné chyby, které předcházely obdrženým brankám a rozhodly celé utkání,“ uvedl trenér Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek.

Tomu při obnovené premiéře na lavičce ČSK scházel nejen vykartovaný brankář Somberg, ale i Mančík s Novotným. Mimo hru zůstávají dlouhodobí marodi Skenář Pochylý a Nevařil.

Dres Uherského Brodu naopak navléklo pět zimních posil. V brance byl Lebánek, hrály i nové tváře z Kroměříže Vyhlíd, Červenka a Mazuryk, na stoperu byl Slovák Rešetka.

Zápas hraný na přírodní trávě v Července poznamenal hlavně obrovský vítr. „V prvním poločase jsme hráli proti němu, po změně stran nám naopak pomohl. Jinak hřiště bylo celkem slušné. Na to, jaké je období a že na něm hraje tým z okresního přeboru, bylo v rámci možností v pořádku,“ říká Ondrůšek.

Uničov vstoupil do utkání lépe a brzy mohl jít do vedení, Vybíral ale v 10. minutě mířil pouze do břevna. Pak dvakrát zakončoval Komenda mimo.

Domácí udeřili až ve 29. minutě. Svoboda poslal obloučkem míč za hostující obranu a Hausknecht ve skluzu uklidil míč do sítě.

Než se Broďané vzpamatovali, inkasovali podruhé. Dlouhý aut nedokázali odvrátit a pohotový Vybíral zvýšil na 2:0.

V závěru první půle ještě Krč nepotrestal chybnou rozehrávku gólmana Lebánka.

Celek ze Slovácka se po změně stran i díky podpoře větru zlepšil, začal více útočit. Hosté si vypracovali tři velké šance, střelecky ale selhali.

Nejprve se sám před brankářem ocitl Votava, po rychlé křídelní akci ale mířil těsně mimo. Vzápětí hlavičkoval Lorenc z malého vápna těsně nad, mezi tři tyče se nevešla ani hlavička střídajícího Bulka.

Uničov už vedení nepustil a pod novým trenérem Petarem Aleksijevićem, jenž v zimní pauze nahradil úspěšného kouče Jiřího Balcárka, si připsal sedmou výhru proti Uherskému Brodu v řadě.

Ondrůškův tým se po úvodním venkovním nezdaru začne chystat na sobotní domácí derby se Slováckem B. Na Lapači se hraje od patnácti hodin.

„Už nad zápasem začínám přemýšlet, musíme ho zvládnout, protože soupeř se stejně jako my krčí v dolních patrech tabulky,“ ví dobře Ondrůšek.

Spoléhat bude i na fanoušky. Pár desítek jich dorazilo i v neděli na Hanou.

„Poděkovat musíme nejen fanklubu, který nás přijel podpořit, ale i ostatním příznivcům,“ dodal Ondrůšek.