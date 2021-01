Na Slovácku se nezastavili ani po posledním utkání s Rosicemi. I když se neustále mění situace i nařízení, dokud mohou, tak Vrága a spol. běhají a udržují se v kondici.

„My jedeme pořád. I když se podzim ukončil předčasně, my jsme půlrok normálně dojeli, jako kdyby se hrálo. Snažíme se nasimulovat sezonu, ale současný stav je tomu hodně vzdálený,“ trpce se usmívá Onda.

Někdy v polovině listopadu dostali fotbalisté Uherského Brodu od svého kouče tréninkové plány a těmi se nyní řídí. Volno měli jenom dvanáct dnů, po rozvolnění opatření se dokonce společně dostali na dva týdny na hřiště. Nyní zase trénuje každý zvlášť.

Jelikož jarní část MSFL má začít už v sobotu 20. února, začali Broďané se zimní přípravou o měsíc dřív než v minulých letech. „Kluci neustále jedou, pracovali i o svátcích,“ říká Onda.

Známý trenér má přípravu pečlivě naplánovanou, domluvení jsou i soupeři, zápasy se ale zatím jenom odkládají a přesunují. „Už v sobotu jsme měli hrát. Nyní čekáme, až se situace zklidní a opatření zase rozvolní. Momentálně ale nikdo nic neví,“ povzdechne si.

Ani Onda nemá momentálně odvahu předjímat, jak se bude život v Česku dál vyvíjet. „Fakt nevím,“ krčí rameny. „Připadá mi ale zvláštní, že to z kompetentních lidí ani nikdo neřeší. Podle mě byla velká chyba, že jsme to na podzim zabalili zbytečně brzy. Sklonili jsme hlavy, stáhli uši a přestali hrát. Přitom podzim se klidně mohl dohrát, byť bez diváků,“ myslí si.

Nyní to vypadá, že účastníci MSFL budou mít problémy soutěž vůbec regulérně dokončit. „Podle nového soutěžního řádu ale stačí, když se odehraje alespoň půlka zápasů. V tom případě by tabulka platila a mužstva by normálně postupovala či sestupovala,“ připomíná změnu pravidel.

Informace ale nejen celku ze Slovácka schází. Přitom v Brodě jsou připravení splnit přísnější podmínky, hrát klidně bez fanoušků. Třeba pravidelné testování by ale podle Ondy mohlo přinést i velké komplikace.

„Neumím si představit, co by se dělo, kdyby byl někdo pozitivní, jak by se to řešilo. Jestli by šel do karantény jenom on, nebo celý tým. Zda by se zápasy odkládaly, kontumovaly,“ přemítá bývalý hráč Zlína.

Současné situaci ve třetí lize nenahrává ani fakt, že se soutěž rozšířila na osmnáct účastníků. Přitom druhou nejvyšší soutěž hraje jenom čtrnáct mužstev. „Bohužel někdo potřeboval narvat béčka ligových celků do MSFL, takže pokud to tak půjde dál, tak se ze soutěže brzy stane Juniorská liga,“ míní Onda.

Podle něj navíc mají rezervy profesionálních mančaftů momentálně velkou výhodu. „Na rozdíl od nás mohou trénovat, takže pokud byl už předtím nějaký rozdíl, tak po té dlouhé pauze se ještě zvýrazní,“ je přesvědčený.

Nerovné podmínky se mu vůbec nelíbí. A dává to hlasitě najevo. „Nevím, kam to celé spěje. Možná někdo chce, aby se fotbal hrál jenom na profesionální úrovni a ostatní soutěže skončili,“ zlobí se.

Přitom v Uherském Brodě si účasti v MSFL dlouhodobě považují, soupeřům z větších měst se snaží vyrovnat a konkurovat jim. „Pro nás je třetí liga pocta, že se v ní už čtvrtý rok držíme. Momentálně ale nevíme, kam vlastně patříme a co se stane,“ prohlásil zklamaně.

Přitom se složením mužstva v Brodě momentálně problém nemají. Kádr se po výrazných změnách konečně ustálil, další fotbalisté jsou předjednaní. „Soupisku řešíme. O tom, že by měl někdo končit, nevíme, ale mužstvo chceme doplnit v návaznosti na to, kdy se začne hrát. Některé kluky ale máme domluvené, mohli by nás posílit,“ věří Onda.

Jeho tým vykročí do jarních odvet s patnácti body a jedenáctého místa. I když Broďané jistou záchranu nemají, chtějí MSFL udržet. „Nějak se s tím popereme. Fyzicky budeme připravení, teď ještě, aby nám to šlo i s balonem,“ říká. Ale kdyžtak ubereme přihrávek a ještě víc zrychlíme přechod do útoku,“ dodává se smíchem Onda.