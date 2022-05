MSFL, vložené 34. kolo -

ČSK Uherský Brod – FC Baník Ostrava B 0:2 (0:0)

Branky: 52. Kulig, 56. Sotorník. Rozhodčí: Gasnárek - Ogrodník, Poláček (Bábíček). Žluté karty: Švrček, Flasar – Holaň. Diváci: 180.

Uherský Brod: Jícha – Švrček, Lorenc, Košák (74. Vrága), Nevařil – Gettler, Venený, Šmatelka (77. Flasar), Malenovský, Mančík (67. Michalec) – Strachoň (84. Zámečník). Trenér: Onda.

Ostrava B: Číž – Blahuta, Boháč (83. Konate), Sotorník (66. Zálešák), Drozd (83. Yusuf), Holaň, Jaroň (66. Kostka), Fulnek, Kulig, Říga, Stojičevič (76. Stoklásek). Trenér: Gejdušek.

Domácí se střelecky neprosadili. „Kluky i přes prohru musím pochválit. Bojovali, odjezdili to, bohužel jsme v zápase udělali dvě nebo tři chyby, které soupeř potrestal a sami jsme z pěti šancí nic nevytěžili,“ posteskl si kouč Uherského Brodu Martin Onda.

Podle zkušeného trenéra ČSK se na výsledku projevil i rozdíl v přípravě obou mužstev na utkání, které se hrálo na Orelském stadionu uprostřed týdne.

„Konfrontace pro kluky byla velmi těžká. Zatímco mladí hráči Baníku si ráno dali snídani, pak oběd a přijeli k nám v podstatě na výlet, polovina našich hráčů o půl čtvrté vypnula stroje, další odložila propisky a společně museli čelit fotbalistům s ligovými smlouvami,“ prohlásil Onda.

Slovácký celek navíc do utkání vstoupil bez pěti stabilních hráčů. Zatímco nedoléčení Vrága s Flasarem zasáhli alespoň na část utkání, další zkušený stoper Pavlíček stejně jako marodi Josefík se Sklenářem chyběl.

I bez nich to ale Broďané v první půli zvládali skvěle a favorita dlouho drželi daleko od své branky. „Věděli jsme, že to s Baníkem nesmíme otevřít. Hosty jsme v úvodní části pustili do jediné šance a sami měli po protiútocích dvě slušné možnosti ke skórování, ale nic se neujalo,“ uvedl Onda.

Klíčové chvíle přišly až po změně stran. „Hned na začátku druhé půle jsme udělali chybu při obranné standardní situaci, když jsme inkasovali gól z rohu, který jsme velice špatně bránili, což už nás nebývá zvykem,“ prohlásil.

Domácí se po inkasované brance vrhli do útočení, za což byli okamžitě ztrestáni.

„Podlehli jsme dojmu, že je potřeba to hned otevřít, přitom jsme měli ještě času dost. Sám jsem chtěl kluky spíš podržet vzadu, ale hřiště strašně roztáhli, čehož Baník využil a po kombinaci vstřelil druhý gól,“ uvedl Onda.

Snaživí Broďané ani za stavu 0:2 nic nevzdali, dál se rvali o body, příznivý výsledek. „Na konci zápasu jsme měli dvě nebo tři vyložené možnosti. Jednou hostující hráč dokonce vyhlavičkovával míč z brankové čáry. Při troše štěstí jsme klidně mohli vyrovnat,“ míní Onda.

Mladíci z Ostravy vedení ale nepustili, na sever Moravy se vraceli s dobrou náladou. Slovácký celek se pokusí středeční nezdar odčinit v sobotu doma proti poslednímu béčku Jihlavy.