Jeho tým se za týden představí na půdě nováčka z Hranic na Moravě.

MSFL, 5. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD - SFK VRCHOVINA 1:0 (0:0)

Branka: 62. Matěj Lorenc. Rozhodčí: Cieslar - Kolář, Marek (Boček). Žluté karty: Gettler, Michalec, Masař, Josefík – Nečas, Sytař, Šmída, Batelka. Diváci: 246.

Uherský Brod: Somberg – Tkadlec, Lorenc, Strachoň (67. Švrček), Josefík, Venený, M. Michalec, Šmatelka (75. Gettler), J. Michalec. (84. Masař), Leskovjan (75. Sedláček), Nevařil. Trenér: Pazdera.

Vrchovina: Šmída – Vacek, Hekerle, Sytař, Nečas, Batelka, Skalník (65. Bača), Vašek, Duba (28. Boušek, 63. Jícha), Duda, Novotný. Trenér: L. Michal.

Slovácký celek se ale na výhru hodně nadřel. „Potvrdilo se to, co jsme od zápasu i soupeře čekali. Vrchovina k nám přijela s defenzivní taktikou. Hrála zezadu, poctivě a zodpovědně bránila v bloku, čekala na svoji šanci. Kromě několika závarů na konci střetnutí si však žádnou její šanci nevybavuji. Nám ale v ofenzivě taky chyběla větší lehkost, ale o to víc se podobná výhra počítá. Chtíč po bodech byl na naší straně větší, za třemi body jsme šli víc,“ míní.

Domácí borce hlavně v úvodní části svazovala zodpovědnost. Broďané proti soupeři z Nového Města na Moravě chtěli potvrdit dobrý vstup do soutěže, předcházejícím výsledkům dát razítko, což se jim nakonec povedlo, byť to místy herně drhlo a hráči ČSK nebyli tak nebezpeční jako v minulých duelech.

„Bylo to hodně syrové, klukům ležela na bedrech tíha okamžiku,“ vypozoroval také Pazdera. „Ale pokaždé to nejde všechno tak, jak si to člověk představuje, namaluje, ale právě o to je výhra cennější,“ pokračuje.

Svěřence chválil za zodpovědnou práci a trpělivost. „Kluci čekali na moment, kdy udeří, což se jim povedlo v polovině druhé půle,“ uvedl ex-ligový obránce.

V 62. minutě se k odraženému míči na velkém vápně dostal obránce Lorenc, který se prosadil přesnou ranou k tyči, od které se míč odrazil do sítě. Hostující gólman Šmída neměl nárok zasáhnout.

Další šance domácí nevyužili, ani nedotáhli žádné přečíslení či brejkovou akci. Klid mohlo mít dřív, takto se nervovali až do konce.

Hosté v závěru soupeře nakopávanými balony dostali pod tlak, na vyrovnání ale nedosáhli.

„Nyní si můžeme trošku odfrknout. Čeká nás klasický týden. Věřím, že dobře zregenerujeme, potrénujeme a s čistou hlavou půjdeme do dalšího utkání,“ dodává Pazdera.