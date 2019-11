„Zklamání je veliké,“ přiznává kouč poražených. „Za první poločas jsme si nezasloužili bodovat, protože náš výkon byl opravdu špatný. Ale za druhou půli musím mužstvo pochválit. Bohužel to stejně jako v předcházejících šesti případech nevyšlo a domů se zase vracíme s prázdnou,“ povzdechl si Ondrůšek.

Trenér Uherského Brodu kromě smolné porážky mrzelo i zranění dvou hráčů. Stoper Marek David i záložník Martin Malenovský museli s tržnými ranami na hlavě do nemocnice na šití. „Marek má dvanáct stehů, Martin tři nebo čtyři,“ hlásil Ondrůšek, kterého štvalo hlavně stav zkušeného Davida. „I po oficiálním rozloučení nám chodil v těžkých chvílích pomoct, za což mu nesmírně děkuji. Byl pro nás pořád nesmírně platný, o to víc mě mrzí, jak to ve Vyškově dopadlo,“ posteskl si Ondrůšek.

Ani jeden ze zraněných hráčů zřejmě v posledním podzimním zápase proti béčku Ostravy nenastoupí. Slováckému celku se přitom každý hráč hodí. Sestavu totiž látá, jak se dá. I Ve Vyškově hostům scházelo několik borců. „Už vyhlížíme zimní přestávku,“ přiznává Ondrůšek.

Jeho tým v nepříjemném deštivém počasí nezvládl hlavně úvodní část. Domácí byli od začátku nebezpečnější a soupeře přehrávali. Křivánek ještě na brankáře Dostála nevyzrál, ale v 11. minutě už vyškovští šli do zaslouženého vedení.

Klesa dostal dlouhý balon za hostující obranu, nechal skluzem projet vracejícího se hráče a nekompromisně prostřelil bezmocného Dostála.

Vzápětí domácí udeřili podruhé. Prudký centr z pravé strany usměrnil do sítě kanonýr Harba.

Broďané mohli v první půli inkasovat více branek, ale hlavičku Sečkáře po rohu zneškodnil Dostál, který si poradil i se střelu Klesy a dorážkou Křivánka.

„Vyškov má kvalitní tým, v sestavě zkušené hráče. To ale nemění nic na tom, že první poločas byl z naší strany velice špatný. Mohli jsme dostat více gólů,“ přiznává Ondrůšek.

Ten o přestávce v kabině zvýšil hlas a vystřídal dva hráče. Dolů šli bratři Marešovi, které nahradili Sedláčkem s Jaroňkem. Hostům změny v sestavě pomohly. „Druhý poločas byl diametrálně odlišní. Byli jsme nebezpeční, podařilo se nám vyrovnat,“ uvedl Ondrůšek.

Střídající Jaroněk sice krátce po přestávce ještě nebyl přesný, ale Chwaszcz právě po centru aktivního Jaroňka poslal míč přesně k pravé tyči.

V 65. minutě pak hlavičku jednoho z hráčů Uherského Brodu vyrazil brankář Spurný.

Vyškov ve druhé půli hrozil po rychlých kontrech. Střídající Tshibwabwa ale po dvou únicích Dostála ani jednou nepřekonal.

A tak přišel na druhé straně trest. Po rychlém brejku hlavičkoval Chwaszcz, od Spurného se míč pouze odrazil a pohotový Josefík míč uklidil do sítě.

Deset minut před koncem hosté přišli o Marka Davida a v nastaveném čase i o bod. Jarošovu přihrávku ještě jemně tečoval Tshibwabwa a nepokrytý Harba uklidil balon do sítě.

Broďané už ani nestihli počtvrté vystřídat. „Měli jsme připraveného náhradního gólmana Horáčka, že půjde do hry. Bohužel hru jsme nepřerušili, a tak to dopadlo,“ dodal smutně Ondrůšek.

Jeho tým zakončí dlouhý a náročný podzim v sobotu doma na Lapači proti béčku Ostravy.

Fortuna MSFL, 15. kolo

MFK Vyškov – ČSK Uherský Brod 3:2 (2:0)

Branky: 20. a 91. Haris Harba, 10. Michal Klesa – 53. Šimon Chwaszcz, 75. Robin Josefík

Rozhodčí: Vejtasa – Líkař, Rosický (Zahradníček)

Žluté karty: Malenovský, Jaroněk (oba Uherský Brod)

Diváci: 133

Vyškov: Spurný – Hanuš (78. Matocha), Smrčka, Němeček (87. Jaroš), Krejčí, Lahodný, Křivánek (66. Langer), Sečkář, Klesa, Harba, Fila (53. Tshiwabwa). Trenér: Trousil.

Uherský Brod: Dostál – Flasar, M. David (82. Mléčka), Vrága, T. Mareš (46. Sedláček) - R. David, Malenovský, Sklenář, Josefík, L. Mareš (46. Jaroněk) - Chwaszcz. Trenér: Ondrůšek.