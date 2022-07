Broďané mají novou gólmanskou dvojici: Nemravovi bude krýt záda nadějný Kozelek

Se dvěma novými gólmany vstoupí do nadcházející třetiligové sezony fotbalisté ČSK Uherský Brod. Po odchodu Filipa Jíchy do druholigového Vyškova a následně Petra Kratochvíla do Nivnice musel klub řešit obsazení postu mezi třemi tyčemi.

Brankář fotbalistů Slovácka Vít Nemrava bude na podzim hostovat v třetiligovém Uherském Brodě. Foto: Jan Zahnaš | Foto: Jan Zahnaš