„Výsledek je nakonec pěkný, ale výkon nebyl zdaleka ideální. Hlavně s prvním poločase jsme vůbec spokojený nebyl. Hra byla po dlouhé pauze nesourodá, příliš se mi nelíbila. Měli jsme být daleko lepší. Hosté s námi drželi krok, do přestávky to byl naprosto vyrovnaný zápas,“ uvedl trenér ČSK Uherský Brod Martin Onda.

Účastníkovi MSFL k lepší hře i přesvědčivému výsledku pomohly změny v sestavě i lepší pohyb.

„Nevím, v jakém Vsetín nastoupil sestavě, ale asi mu nějací hráči chyběli. Na střídání skoro nikoho neměli, kdežto my jsme to protočili a herně se zvedli,“ pronesl Onda. „Taky je rozdíl v přípravě. Zatímco my v podstatě začínáme a doháníme herní manko, soupeř odehrál několik zápas a nyní končí,“ připomíná Onda.

Valaši přijeli do Nivnice jen s dvanácti hráči. I bez řady opor však favorita dlouho trápili.

„I přes vysokou porážkou jsem s výkonem mužstva velmi spokojený. Hlavně v prvním poločase jsme hráli velice dobře. Škoda, že jsme kvalitní výkon nepodpořili nějakou brankou,“ litoval vsetínský kouč Miroslav Mičega.

Jeho tým těsně před přestávkou nezvládl útočnou standardní situaci a z brejku inkasoval první gól. Druhá půle už ze strany hostů tak dobrá nebyla.

„Bohužel se na nás podepsalo to, že jsme nemohli kluky prostřídat tak, jako soupeř, který vyměnil dvě třetiny týmu a logicky měl více sil. I tak to kluci odmakali,“ těší Mičegu.

Ani Broďané ale o víkendu nebyli zdaleka kompletní. Domácím scházeli Nevařil, Gettler, Malenovský či Kúdela. Nováčkem v týmu je David Venený, který se s tým připravuje již od zimy.

Do Brodu se ze Strání vrátil Michalec, v jednání je i příchod stopera Pavlíčka. Bývalý kapitán juniorky a ligového dorostu Fastavu, kde trénuje i mládež, naposledy působil v Luhačovicích.

„Doufám, že se to podaří dotáhnout,“ přeje si Onda.

V týmu naopak skončil útočník Janča, jenž se vrátil na sever Moravy a bude hrát za Frýdek-Místek. Dlouhodobě mimo hru je obránce Pochylý, který má po operaci kolene. Dlouholetá opora Richard David působí v mančaftu jako asistent a vypomůže jenom ve výjimečném případě.

Fotbalisté Uherského Brodu mají o prodlouženém svátečním víkendu volno. Nyní budou jenom trénovat. Další přípravný duel sehrají až v sobotu 10. července na hřišti divizních Všechovic. Následně je čekají slovenské Častkovce.

Valaši o víkendu zakončili první část letní přípravy. Druhý blok odstartuje 13. července

Přípravný fotbal -

ČSK Uherský Brod - FC Vsetín 5:1 (1:0)

Branky: Josefík 2, Pavlíček, Váňa, vlastní - Mikuš.

ČSK Uherský Brod: Jícha (Kratochvíl) - Flasar, Vrága, Pavlíček, Košák - Venený, Lorenc, Josefík, Michalec - Váňa, Švrček. Střídali: Šmatelka, Jaroněk, Kelíšek, Konečný, Zámečník. Trenér: Martin Onda.