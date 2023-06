Fotbalisté Uherského Brodu v páteční předehrávce 31. kola MSFL vyšli bodově naprázdno. Svěřenci trenéra Lukáše Pazdery prohráli na stadionu v Horním parku s domácím Znojmem 1:4 a v neúplné tabulce zůstali i díky remíze Velkého Meziříčí s Vrchovinou na nesestupové čtrnácté pozici. Jediný gól hostů ze Slovácka vstřelil v první půli kapitán Matěj Lorenc.

Fotbalisté Znojma (modří) porazili v předposledním domácím kole MSFL tým Uherského Brodu 4:1. | Foto: Deník/Lubomír Budný

„Myslím, že na nás dolehly předcházející náročné anglické týdny. Vymlouvat se na to nechceme, protože ostatní týmy jsou na tom podobně. Musím ale uznat, že jsme ve Znojmě od první minuty tahali za kratší konec, prohráli jsme zaslouženě. Potěšitelné je, že situaci máme i přes jednoznačný výsledek stále ve vlastních rukou,“ říká trenér Uherského Brodu Lukáš Pazdera.

Jeho tým za týden doma vyzve poslední a jistě sestupující Vítkovice, případná výhra může slováckému celku zajistit setrvání ve třetí lize i pro další ročník. Další ztrátu už si nikdo v Uherském Brodu nepřipouští.

„Klukům jsem dal o víkendu zasloužené volno, potřebují si hlavně psychicky odpočinout. V týdnu se dobře připravíme na Vítkovice. Bude to pro nás další důležité utkání. Nervozita nám ale nesmí svazovat nohy. O záchranu hrajeme poslední dva měsíce, situace je pořád stejná. Jediná výhoda je, že to pořád máme ve svých rukou,“ říká Pazdera.

Zatímco Broďané musí na konci náročné sezoně ještě zabrat, Znojmo už má klid.

K záchraně mu stačilo získat bod, což se mu páteční výhrou podařilo.

„Když budu brát jarní část, tak jsme tabulkově šestí. Nechci to pojmout tak, že jsme zachráněni a hotovo. Dojde k nějaké rotaci. V úterý nás čeká dohrávka v Kvítkovicích, v sobotu jedeme do Blanska a letošní ročník uzavřeme doma v pátek 16. května proti rezervě Baníku," uvedl asistent 1. SC Pavel Macháč.

Rozhodl úvod. Újezdec v dohrávce porazil Koryčany, přiblížil se Šumicím

Hosté nastoupili do utkání bez Ondřeje Strachoně. Autora hattricku z minulého kola proti Hodonínu nebyl zdravotně zcela v pořádku, proto jej kouč Pazdera raději pošetřil.

„Nebyl stoprocentně nachystaný. Nechtěli jsme ho tam dávat na sílu dávat,“ vysvětluje Pazdera.

Skóre otevřel v 19. minutě domácí Ouattara. Hostující kapitán Lorenc sice vzápětí výsledek srovnal, Jihomoravané však po změně stran třemi brankami Kililbardy, Ivanoviče a Lukča zápas definitivně rozhodli.

„Byli jsme silnější na balonu. Mrzí mě, že jsme dostali branku. Nebyla tam koncentrace. Dvě minuty po vstřelení našeho gólu bychom měli být zodpovědnější," pronesl Macháč.

Hosté si kromě gólu vypracovali za nerozhodného stavu 1:1 ještě jednu slušnou šanci, Mančík však svojí slabší pravou nohu nemířil přesně. „Kdyby to proměnil a my vedli, třeba by se zápas vyvíjel jinak, ale soupeř byl v řešení situací daleko kvalitnější a lepší,“ uznal Pazdera.

Broďané dokázali soupeři vzdorovat pouze první poločas, po změně stran už po slepených gólech odpadli. „O přestávce jsme se snažili kluky vyburcovat, abychom zlepšili náš výkon. Bylo ale vidět, že kluci jsou všude druzí, rozhodování neměli tak kvalitní jako s Hodonínem,“ vypozoroval Pazdera.

Dvě rány pro Buchlovice! Nejedou do Kunovic, hrající trenér po sezoně končí

„Navíc Znojmo mělo v sestavě osm cizinců, fotbal mu chutnal, bavil je. Zato my jsme byli ve druhé půlce pasivní, zalezli a čekali na to, až nám soupeř zarazí hřebík od rakve, což se i během pěti minut, ve kterých jsme inkasovali dvě branky, taky i stalo,“ smutní hostující kouč.

Za nepříznivého stavu 1:3 už Broďané neměli nárok. „Domácí narostla křídla, my jsme utkání dohrávali silou vůle. Kluci toho měli plné kecky,“ dodal.

Atmosféru klání podpořilo po dlouhé době i choreo domácích fanoušků. „Bylo to skvělé. Kluci si asi oslavu užijí. Nyní se budeme více snažit, abychom hráli ještě atraktivnější fotbal a přilákali více diváků," uzavřel asistent Znojma.

MSFL, 31. kolo -

1. SC ZNOJMO FK – ČSK UHERSKÝ BROD 4:1 (1:1)

Branky: 19. Ouattara, 52. Kilibarda, 55. Ivanovič, 81. Lukčo - 21. Lorenc. Rozhodčí: Cieslar - Dorotík, Bělák (Peřinka). Žlutá karta: Abdenacer (Znojmo). Diváci: 300.

Znojmo: Škugor - Lukčo (84. Gomes), Putu (87. Ryška), De, Ledecký (73. Pálfi), Suchý, Kilibarda (84. Kartišovs), Ouattara, Ivanovič, Bartůněk, Trajkovič. Trenér: Rui Capella.

Uherský Brod: Nemrava - Flasar, Leskovjan, Lorenc (82. Kadlček), Nevařil – M. Michalec (82. Kelíšek), Venený, Obdržálek (55. Valenta), Mančík (76. Chrudina),- J. Michalec, Švrček. Trenér: Lukáš Pazdera.