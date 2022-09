MSFL, 8. kolo -

SK Uničov - ČSK Uherský Brod 3:0 (0:0)

Branky: 55. a 81. Krč, 63. Javůrek. Rozhodčí: Julínek – Macrineanu, Brázdil (Šalata). Žluté karty: Koutný, Hausknecht, Vichta – Leskovjan, Josefík.

Diváci: 136.

Uničov: Uvízl – Saňák (83. Diblík), Koutný, Kirschbaum, Sečkář – Vichta, Bača (83. Ambrozek), Hausknecht (83. Svoboda), Javůrek (73. Vybíral) – Komenda (78. Kamas), Krč. Trenér: Jiří Balcárek.

Uherský Brod: Somberg – Švrček, Lorenc, Josefík, Nevařil – Strachoň, Venený (78. Kadlček), Šmatelka (69. Gettler), Leskovjan, M. Michalec (23. J. Michalec) – Sedláček (69. Masař). Trenér: Pazdera.

Uničov v neděli dopoledne prolomil sérii nezdarů v MSFL, Proti Uherskému Brodu zvítězil po pěti zápasech, v nichž hned čtyřikrát prohrál.

„Pro nás a sebevědomí hráčů je to důležité vítězství. Pořád na kluky tlačím a vnímám, že jsou kvalitní fotbalisté, i když se některým příliš nedaří. Doufám, že se to teď odšpuntovalo a nastartujeme nějakou šňůru,“ věří domácí kouč Jiří Balcárek.

Jednoznačné výhry 3:0 si cení o to víc, protože Uherský Brod nebyl snadným soupeřem, jelikož v minulých kolech potrápil vedoucí Kroměříž, na jejímž hřišti prohrál 2:3. Na půdě čtvrtého Hlučína pak remizoval 1:1.

„Dali dva góly na půdě lídra, který je na tuhle soutěž nadstandardní. Věděli jsme, že to nebude nic jednoduchého a vyšší výhra nám určitě pomůže. Apeloval jsem na hráče, abychom to dohráli s nulou. Byl jsem naštvaný, když jsme v závěru vypustili jednu situaci a oni šli sami na brankáře,“ prohlásil Balcárek.

Úvodní poločas přitom příliš fotbalové krásy nepobral a ani jeden z týmů si nevytvořil žádnou šanci. Jediným zajímavým momentem tak byl souboj domácího Václava Koutného s jedním ze soupeřů, po kterém viděl žlutou kartu, ale její barva mohla být také červená. Naštěstí pro Uničov ve druhém utkání po sobě brzy do oslabení nešel.

„Nepřemýšlel jsem nad tím, že by měl být vyloučený. Udělali jsme chybu, která vyplynula z naší špatné rozehrávky a Venca to potom hasil,“ hodnotil Balcárek.

S prvním poločasem plném nepřesností ale spokojený nebyl. „Byl hrůzostrašný, ale ve fotbale to tak je, když na hráčích leží deka. Vidím, že v tréninku zpracovávají balóny úplně jinak. V první půli jim všechno odskakovalo a byli z toho znechucení. O přestávce jsem jim ale vůbec nenadával, spíše jsem je zklidňoval a říkal jsem, že taková utkání jsou a musíme to urvat první gólem. Že musíme víc zabrat, vyhrávat osobní souboje a potom se to rozjede a přijde i herní stránka. Ale nepůjde to naopak,“ pokračoval Balcárek.

Podívejte se: vedoucí Kroměříž poprvé ztratila, na Slovácku urvala alespoň bod

Jeho protějšek byl naopak s úvodní částí spokojený. „Od nás byl dobrý a zajímavý. Měli jsme tam dobré věci. Jenom škoda, že jsme víc situací nedohráli,“ mrzí Pazderu.

Jinak s přístupem hráčů by spokojený. „Kluci byli dobře nachystaní. Pečlivě plnili pokyny, dobře se doplňovali a pracovali. Na sto procent makali dopředu, ani směrem dozadu nepropadávali,“ těší kouče ČSK.

Slovácký celek nezvládl na Hané úvod druhé půle. Nejprve na pravé straně potáhl míč Vichta, nacentroval na zadní tyč a Aleš Krč z voleje nedal brankáři šanci.

„Domácí situaci, na kterou jsme byli nachystaní a věděli jsme, že to tak hrají, pěkně vyřešili. O to víc mě to mrzí,“ uvedl Pazdera.

Osm minut nato se ve vápně nejlépe zorientoval Jan Javůrek a z malého vápna dotlačil míč do sítě. Ač hosté reklamovali ofsajd, bylo to 2:0.

„Chovali jsme se jako děti ve vápně a situaci nedohráli. Místo toho, abychom balon jednoduše odkopli, dáváme si přednost. Ale nechci klukům křivdit. Pořádně jsem to neviděl, seběhlo se to strašně rychle,“ říká hostující kouč.

Definitivum přidal devět minut před koncem svým druhým gólem v utkání Aleš Krč, který se v sezoně prosadil už sedmkrát a na nejlepšího střelce Šimona Chwaszcze z Kroměříže ztrácí jeden zásah. „Třetí gól byl z kategorie laciných. Soupeři jsme ho nabídli sami,“ mrzí Pazderu.

Hosté nastoupili v Uničově bez stopera Tkadlece, takže do obrany se zatáhl útočník Josefík. „Robin tam hrál asi poprvé v životě, ale zvládl to velice dobře. Bohužel jsme neměli čas to nějak řešit, protože situace nastala až v pátek,“ uvedl Pazdera.

Zápas nedohrál pro zranění Mário Michalec. „Naštěstí se nám pomalu uzdravuje Flasar, který už se zapojuje do tréninku, ale na zápas ještě nebyl nachystaný a za stavu 3:0 nemělo cenu ho tam dávat,“ dodává trenér Uherského Brodu.

Mimo stále zůstává gólman Nemrava.

Pazderův tým nyní čeká domácí potové derby se Slováckem B.