Fotbalisté třetiligového Uherského Brodu doma podruhé za sebou zvítězili 1:0 a urvali všechny body. Svěřenci trenéra Zdeňka Šebesty si po Hlučínu poradili také s Bohunicemi, odpor brněnského nováčka zlomil v 77. minutě zblízka dorážející Mario Michalec.

Fotbalisté Uherského Brodu (červené dresy) doma zdolali brněnské Bohunice 1:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

Další velké šance Broďané nevyužili, proto se v sobotním duelu 7. kola MSFL o hubený náskok strachovali až do konce. Po závěrečném hvizdu sudího Prokůpky vypuklo na Orelském stadionu veselí.

MSFL, 7. kolo -

ČSK UHERSKÝ BROD – TATRAN BOHUNICE 1:0 (0:0)

Branka: 77. M. Michalec. Rozhodčí: Prokůpek – Svoboda, Zapletal (Vidlák). Žlutá karta: Novotný (Uherský Brod). Diváci: 225.

Uherský Brod: Somberg – Konečný, Leskovjan, Lorenc, Mančík (81. Motal) - Obadal (66. Bulko), Novotný (87. Škultéty), Obdržálek (66. Masař), Martiš, Michalec - Votava. Trenér: Šebesta.

„Nevím, co by bylo, kdybychom dneska nevyhráli,“ ulevilo se kouči ČSK Zdeňku Šebestovi. Přímo na ploše se objal s šéfem klubu Josefem Hamšíkem, po povedeném utkání spolu chvíli debatovali, pak přišel čas na vítězný pokřik, úsměvy.

Před utkáním ale klid v šatně Uherského Brodu rozhodně nebyl. „Po středeční porážce jsme se dostali zase trochu dolů. Víme, že tabulka je hodně vyrovnaná, potřebujeme každý bod. Toto byl jeden z těch zápasů, kdy jsme museli zabrat,“ říká Šebesta.

Svůj tým na těžkou šichtu s Bohunicemi ale dobře připravil. „I když moc času na přípravu nebylo, pomohlo nám, že jsme v anglickém týdnu dali šanci všem hráčům. Kluci do puntíku splnili to, co jsem po nich chtěl,“ lebedí si uherskobrodský trenér.

Slovácký celek mohl utkání rozhodnout daleko dřív, v prvním poločase se ale střelecky trápil.

„V prvním poločase jsme měli čtyři nebo pět vyložených šancí, nastřelili jsme dvě břevna. Soupeře jsme naopak pustili jenom do jedné nebo do dvou větších příležitostí,“ hodnotí Šebesta.

Slovácko bez posil z ligy prohrálo v Hodoníně. Šuškavčevič: Špatný zápas

V úvodní části zatřásli břevnem Obdržálek a Lorenc, hosty pak několikrát podržel gólman Formánek.

Broďané byli i po změně stran nebezpečnější, v zakončení se ale trápili. Po Votavově vysunutí Mančík nepropálil brněnského gólmana, dvakrát nepřesně pálil Masař.

Vytoužený gól přinesl až centr Votavy. Martiš vrátil míč před bránu a nepokrytý Michalec jej zblízka uklidil do sítě.

„I po změně stran jsme si vytvořili pár velkých šancí. Zaplať Pán Bůh alespoň za tu jednu, která tam spadla,“ radoval se Šebesta.

Tatran na Slovácku příliš nebezpečný nebyl. Po změně stran nebezpečně střílel Ševčík, brankář Somberg však míč vyrazil na roh a poradil si i s dalšími pokusy či centry.

Domácí obrana v sobotu fungovala skvěle. „Pro nás je klíčové, když je na hřišti Lorenc. Je to vysoký hráč, kapitán. S ním jde náš výkon vždycky nahoru,“ vypozoroval kouč, který po utkání s Bohunicemi vyzdvihl také přínos útočníka Votavy.

„Taky se ukazuje, jak moc jsme dobře jsme s jeho příchodem udělali, protože přesně takový hráč nám vpředu chyběl,“ prohlásil Šebesta. „Voty udrží nahoře balon, rozdá jej, přidrží, vystřelí, pro soupeře znamená permanentní nebezpečí,“ chválí posilu z Kroměříže.

Naopak v dalších týdnech se bude muset obejít bez dlouhodobých marodů Flasara, Nevařila. Vrbky či Sklenáře, kterého čeká operace.

Fotbalisté Uherského Brodu další mistrovský duel sehrají příští pátek v Hranicích na Moravě.