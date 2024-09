„Los nyní ale vůbec neřeším. Je pěkné, že jsme postoupili přes kvalitní druholigový tým, my se ale musíme soustředit hlavně na soutěž. Pokud by nám komise v Olomouci započítala tyto body do tabulky MSFL, měli bychom z toho velkou radost, což asi neklapne. Musíme bojovat dál,“ ví dobře Onda.

Do klubu, který před lety vytáhl do třetí ligy, se vrátil oklikou přes Strání a Kroměříž.

Comeback mu vyšel skvěle. „Zápas se mi hodnotí dobře. Jsem rád, že to kluci takto zvládli. Šance nebyla úplně velká, přesto se nám to podařilo. V našem nabitém programu přibylo jedno utkání navíc, ale nějak to zvládneme,“ věří Onda.

I když favorit na Orelském stadionu vedl po hlavičce zkušeného stopera Šindeláře, domácí po trefě Davida Sedláčka výsledek ještě do přestávky srovnali a senzační obrat završil ve druhé půli po dlouhém autu Miklíka stoper Pus.

Nadšeně hrající borci ČSK už vedení nepustili a slaví postup do třetího kola celostátního poháru. „Broďané do Evropy!“ skandovali nadšení fandové a vyvolávali jména nejen obou střelců, ale i Ondy.

Čtyřiapadesátiletý trenér po nadmíru vydařené premiéře euforii spíše mírnil. Skalpu Hanáků si vážil, ale i když přijímal gratulace, triumf nad Prostějovem nijak zvlášť neprožíval.

„Pro mě je hlavní, že jsem si ověřil, že kluci jsou schopní naslouchat, podřídit se týmu. Rychle pochopili, co po nich chci,“ těší Ondu.

S týmem absolvoval jeden trénink. Jelikož řadu hráčů vede poprvé a dobře věděl, jak bude zápas vypadat, vymyslel na soupeře z vyšší soutěže jednoduchou taktiku.

„Bylo jasné, že Prostějov bude více na míči a dobývat. Myslím, že na to není ze své soutěže až tolik zvyklý. My jsme mu to chtěli znepříjemnit. Věděli jsme, že pokud to otevřeme, mohlo by to dopadnout jako v sobotu s Lubinou,“ uvedl.

Závěr pohárového utkání ČSK Uherský Brod - Prostějov | Video: Libor Kopl

Sázka na pečlivou defenzivu domácím vyšla skvěle. I když Hanáci v úvodu střetnutí po standardních situacích třikrát zahrozili a poměrně brzy šli do vedení, zbytek utkání zvládli Broďané výtečně a hostům toho příliš nedovolili.

„Vím, že je to nezáživné, hrát v bloku a jenom se posouvat a zaplňovat mezery. Kluci si to ale musí vzít za své a věřit tomu. Věděli jsme, že pokud budeme dobře bránit, gól dostaneme jedině ze standardky nebo nějaké naší chyby, což se potvrdilo. Na útočení nám musely stačit tři hráči,“ pronesl.

I když Onda nechce takto hrát všechny zápasy, proti týmu z druhé ligy jinou možnost neměl. „Sám vím, jaký rozdíl mezi soutěžemi je,“ říká.

Kouč Prostějova v poháru šetřil brankáře Vejmolu, nehráli ani Lehovec s Žákem či Slaměnou. Šanci dostali spíše méně vytížení borci.

Hosté i tak měli skvělý nástup do utkání a z každé standardky hrozili. Ve dvou šancích se v úvodních deseti minutách ocitl Jedlička, ale ani jednou ve vyložené pozici netrefil dobře míč.

Po trestném kopu kapitána Bartolomea se prosadil až hlavou stoper Šindelář.

Útočník Uherského Brodu David Sedláček po výhře nad Prostějovem

Fotbalista Uherského Brodu David Sedláček po utkání s Prostějovem | Video: Libor Kopl

To však bylo ze strany Prostějova na dlouhou dobu vše. I když na tom byli Hanáci herně lépe, další příležitosti už v první půli neměli.

Broďané po dvaceti minutách zahodili ostych a začali rovněž útočit. Obdržálek po přiťuknutí stopera Lorence pálil jen do připraveného gólmana Neumana.

Favorit nebral varování vážně a pokračoval ve vlažném tempu. Těsně před přestávkou přišel trest. Střelu Lukáše Šipoše ještě vyrazil Neuman, ale dorážka Davida Sedláčka už skončila v síti.

„V první půli jsme hráli kompaktně, dobře. Dostali jsme se i do dvou šancí. Druhá půlka byla více roztrhaná. Měli jsme tam další možnosti. Kluci to vzali zodpovědně a dál dobře bránili,“ uvedl Onda.

Domácí, kterým scházeli Flasar, Bulko či Novotný, nakopla druhá trefa Puse. Ukrajinský zadák se prosadil v 52. minutě po dlouhém autu Miklíka.

Zaskočený Prostějov se nemohl dostat do pořádného tempa, k nějakému zakončení. Naopak po brejcích hrozili hlavně Broďané.

Zlomit soupeře mohl Lukáš Šipoš. Slovenský křídelník ale samostatný únik nedotáhl, pak nepotrestal chybu v hostující rozehrávce. Neuman spoluhráče podržel.

Prostějov až po prostřídání zvýšil aktivitu, protivníka zatlačil. Vyloženou šanci ale neměl. Ránu Koudelky vyrazil bravurně Somberg, který si bez problémů poradil i s trestným kopem Bartolomea.

Další možnosti hosté neměli, slovácký celek všechno uskákal, odvrátil a nakonec slavil jednu z největších výher za poslední roky.

Škoda, že u toho byly jen dvě stovky diváků. Čekala se vyšší návštěva. Třeba los bude ČSK přát a na Orelský stadion dorazí ještě zvučnější protivník.

„Chceme Spartu,“ shodovali se příznivci Brodu.

Další zápasy 2. kola MOL Cupu se hrají ve středu. Sousední Strání vyzve na Zelničkách Opavu, Slovácko jede do Kuřimi, Zlín se představí v Tasovicích a Kroměříž se v televizním duelu postaví Karviné.