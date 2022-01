Kouč Uherského Brodu Martin Onda bral výsledek s nadhledem. „Sice vypadá hezky, ale na hřišti to vypadalo trochu jinak,“ přiznává domácí trenér.

„Soupeř hrál velice dobře. Byl pohyblivý, v některých pasážích se jen těžko bránil. Zatímco nám to tam ale napadalo, hosté, kteří si vypracovali určitě tři tutovky, žádnou branku nedali,“ přidal.

Jeho protějšek Pavel Hajný slova kolegy jen podtrhl. „Pro nás to bylo specifické utkání. Kdo zápas viděl, dá mi jistě zapravdu, že to bylo trošku jinak, než ukazuje výsledek. Na druhé straně je zbytečné něco omlouvat. Sice jsme si vypracovali velké šance a měli pasáže, kdy jsme byli herně lepší, ale nakonec to pro nás skončilo debaklem,“ posteskl si zkušený kouč Valmezu.

Oba trenéři byli hlavně rádi, že se duel i přes sněhovou nadílku nakonec odehrál. „Od rána jsme to řešili, nakonec to i díky výbornému správci klaplo,“ oddechl si Onda.

Ani jedno z mužstev nebylo kompletní, navíc jsou stále bez posil. Broďanům scházeli Váňa, Kúdela Konečný, Košák či Zámečník, hosté dorazili bez zraněného kapitána Výmoly a Veselého.

Přípravný fotbal -

ČSK Uherský Brod – TJ Valašské Meziříčí 5:0 (4:0)

Branky: 17., 18. a 43. Josefík, 12. Michalec, 81. Gettler

Úvod překvapivě patřil diviznímu týmu, který si do desáté minuty vypracoval dvě vyložené šance. Urban se zjevil sám před gólmanem Jíchou, ale stejně jako Macíček, jenž přehazoval vyběhnutého brankáře, neuspěl.

Uherský Brod nepříjemné chvíle přečkal a hned z první střely na hostující branku udeřil. Z dvaceti metrů se hezky trefil Michalec.

Vzápětí spustil svůj gólový koncert Josefík. Domácí forvard do poločasu zkompletoval čistý hattrick. Nejprve využil chybnou rozehrávku protivníka, když z třiceti metrů přehodil brankáře, pak po rohu zvyšoval na 3:0 a po obrovské chybě Švece a úniku Jaroňka zasadil hostům další úder.

„Vstup do zápasu nám nevyšel, trošku jsme zaspali. Na začátku hráli hlavně hosté, kteří nedali dvě tutovky. Pak jsme se ale probrali a nasypali hostům čtyři branky do přestávky a bylo rozhodnuto,“ hodnotil první půli Onda.

Druhý poločas byl herně i opticky vyrovnaný. Účastník MSFL si vypracoval pár slušných možností ke skórování, na druhé straně neuspěli ani Valaši. Triumf slováckého celku pečetil v závěru Gettler, který se prosadil hlavou po Mančíkově centru.

Fotbalisté Uherského Brodu se příští týden utkají na Lapači s béčkem Zlína, Valaši hrají v neděli ve Frýdku-Místku.