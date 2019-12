Broďané bodovali pouze doma. K záchraně potřebují posily

Doma slušní, venku bídní. Celkově žádný propadák, ale taky nic, čím by se měli třetiligoví fotbalisté Uherského Brodu chlubit. Svěřenci trenéra Miroslava Ondrůška na podzim v MSFL získali sedmnáct bodů, v tabulce přezimují až patnáctí, a pokud by se po polovině sezony sestupovalo, pádu do divize by neunikli.

Bývalý kapitán Broďanů Marek David (číslo 3) | Foto: www.cskub