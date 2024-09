V okolí Orelského stadionu cedule na záchytné parkoviště, posílená pořadatelská služba, policejní hlídky, další vstupy pro fanoušky na stadion. Ve vzduchu visel velký fotbalový svátek. Tak nějak to vypadlo na derby zápase. Do Uherského Brodu přijelo Strání. To Strání, které ještě před pár lety hrálo I.B. třídu.

Pro oba kluby to byl zápas podzimu. Pro kapitána Strání Filipa Hruboše možná zápas kariéry. Na Orelském stadionu vyrůstal, v Uherském Brodě je doma. Dokonale zná celý realizační tým a všechny hráče brodského ČSK. Teď přijela jako soupeř. Přijel s cílem obrat své bývalé spoluhráče o body.

„Zápas byl pro mě hodně specifický, asi bych lhal, kdybych tvrdil něco jiného. Na tenhle zápas čekám pět let, co jsem z Brodu pryč. Už od té doby, co jsem odešel, tak jsem si přál, aby k tomu utkání došlo. Snažil jsem se zápas připravit delší dobu, ale i tak to bylo pro mě hodně emotivní. Když jste na hřišti už to vás spadne a můžete se soustředit na fotbal,“ sypal ze sebe pocity kapitán Strání a přidal hodnocení zápasu.

„Bylo to hodně vypjaté a svázané. Od začátku se nám nevedlo, tak, jak jsme plánovali. Nehráli jsme tu hru, kterou jsme chtěli hrát. Dolehl na nás ten tlak z divácké z kulisy. V derby jsme měli trošku svázané nohy, ale před zápasem jsem říkal, že zápas vyhraje šťastnější tým. To se potvrdilo. Brod měl také svoje příležitosti, ale neproměnil. Pro nás jsou tři body nádherné,“ přiznal emotivně naladěný Filip Hruboš.

Jan Michalec, Filip Hruboš, brankář Vít Nemrava, Filip Švrček nebo Mario Michalec. Všichni hráči Strání hráli v nedávné době za brodský ČSK. Byla ve hře nějaká speciální odměna za výhru od bývalých hráčů Brodu?

„Žádná sázka nebyla, i když by se to nabízelo. Snažili jsme se soustředit na fotbal. Je nás v barvách strání víc Broďanů, možná ugrilujme prase a užijeme si tři body,“ prozradil Filip Hruboš.

Ohlasy po derby v Uherském Brodě (trenéři) | Video: Stanislav Dufka

Gólman Brodu Štěpán Kohoutek. Úžasná atmosféra. Bohužel, s hořkou tečkou pro nás

Pokud byste hledali muže zápasu na straně domácího klubu, tak horkým favoritem by byl gólman Štěpán Kohoutek. Po celý zápas působil jistým dojmem. Akcie brodského ČSK držel nad vodu hlavně v úvodu druhé půlky. Nejprve si poradil se střelou Mikloviče, o pár minut později parádně zpacifikoval střelu Michalce.

V nastavení kapituloval až po střele střídajícího Nigerijce Adeyemiho.

„Viděl jsem to jako remízový zápas. Branka v závěrečných sekundách, je to nejhorší, co se vám může stát. Tuším, že tomu předcházelo ještě nějaký roh, z kterého byl aut. Následně z dlouhého autu nám to propadlo na zadní tyč. Nepohlídali jsme si hráče Strání a dostali smolný gól. Šance mělo Strání i my. Tem gól, v poslední minutě hodně zamrzí, „hodnotil duel Štěpán Kohoutek a přidal pohled na kulisu zápasu, který sledovalo 1 406 platících diváků.

Ohlasy po derby v Uherském Brodě (diváci) | Video: Stanislav Dufka

„Bylo to úžasné. Pamatuji si, že když tady byla divize a hráli jsme s Hodonínem nebo Slavičínem, tak tu bylo také kolem tisícovky lidí, ale teď tu byla úplně ojedinělá atmosféra. Bylo to super. My jsme si to užívali, jenom škoda, že pro nás to byl zápas s hořkou tečkou.“