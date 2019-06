„Zachránili jsme se sami. Nepotřebovali jsme k tomu žádné podivné výsledky. Teď si to budeme jenom užívat,“ radoval se kouč Uherského Brodu Martin Onda.

Jeho tým rozhodl sobotní duel dvěma brankami v závěru první půle. A při obou asistoval Marek Mančík. Ten nejprve parádně vybídl ke skórování nejlepšího domácího střelce Šimona Chwaszcze, vzápětí po rohu posadil míč na hlavu kapitána Marka Davida. Zaskočená Viktorka se po přestávce snažila výsledek otočit, kontaktní branka stopera Filipa Přikryla ale přišla až v nastaveném čase.

V té chvíli měli Broďané tři body dávno v pase. „Jsme spokojení. Vyhráli jsme, takže máme konečně klid,“ prohlásil Onda. Svěřence za bojovnost i předvedenou hru chválil. „Byť bylo utkání nejenom fyzicky, ale hlavně psychicky náročné, zvládli jsme ho dobře. Kluci zápas odmakali. Musím jim poděkovat. Máme to za sebou,“ oddechl si domácí trenér.

Slovácký celek na konci sezony nebyl v dobré situaci. Domácím scházel vykartovaný Hruboš i zraněný Pavelka. Kapitán Marek David nastoupil se sebezapřením, přesto domácí mančaft těžkou šichtu zvládl a krajského rivala přemohl.

Hosté odjížděli domů s prázdnou. Asistent otrokovického Miroslav Ondrůšek v klidu sedl na kolo. Pikantní duel na Orelském stadionu, kde prožil dlouhé roky, až tolik neprožíval. „Beru to sportovně. Pro diváky to byl dobrý zápas. Hrálo se nahoru dolů. Šance měly oba týmy. Domácí je proměnili, my ne, což bylo rozhodující,“ uvedl někdejší gólman Uherského Brodu.

Klíčové chvíle přišly na konci první půle. Nejprve ve 37. minutě Mančík překvapivou přihrávkou přes obránce vysunul za obranu Viktorie Chwaszcz, který proti Semankovi nezaváhal a balon uklidil k levé tyči. Vzápětí Mančík našel při rohu nepokrytého stopera Marka Davida a domácí kapitán hlavou zvýšil na 2:0. „I když jsme hráče upozorňovali na nejlepšího domácího hlavičkáře, stejně jsme ho neuhlídali,“ kroutil hlavou Ondrůšek.

Broďané v té chvíli už hráli bez zraněného gólmana Dostála, kterého nahradil mladík Horáček.

Otrokovice byly v úvodu živější, dorážka Malého ani rána Kišky se však neujaly. Na druhé straně hned v 5. minutě šel Chwaszcz sám na Semanka, ale v nájezdu neuspěl.

Hostující trenér Hubník o poločase vystřídal útočníky Fialu s Koňaříkem. Viktorka po přestávce přidala. Hosté se snažili, ale ve finální fázi se soužili. Náhradník Bahounek po Kiškově průniku zakončoval nad, pak jeho ránu vytěsnil Horáček, který zvládl i další ošemetné situace.

Devatenáctiletý brankář inkasoval až v nastaveném čase, když se zblízka hlavou prosadilo vysunutý stoper Přikryl. Čas na vyrovnání už hosté neměli. „Byli jsme více nebezpeční,“ řekl Onda.

Broďané po přestávce hrozili hlavně po brejkových akcích. Střídající Jaroněk ani Ťok ale v zakončení neuspěli. Proto se naplno hrálo až do konce.

Domácí trenér Onda si ani po vyhraným zápase neodpustil kritiku rozhodčího Černoeviče, kterému poklidný zápas vůbec nevyšel. „Opravdu nechápu, jak rozhodčí posuzoval některé situace. Všichni to viděli,“ kroutil hlavou. „Já si nestěžuji, jenom když prohrajeme, ale chci upozornit na nešvary i po vyhraném zápase. Dneska to byla ze strany sudího katastrofa,“ prohlásil Onda. „Potom je složité, když máme ukočírovat nervózní hráče i sami sebe,“ dodal kouč Uherského Brodu.

I diváci se nad některými výroky jenom pousmáli. Třetí liga sice končí až příští víkend, ale Otrokovice i Uherský Brod si závěrečný duel předehrávají už v týdnu. Viktorka ve středu hostí poslední Valašské Meziříčí, slovácký celek jede v pátek do Vyškova.

Fortuna MSFL, 28. kolo

ČSK Uherský Brod – FC Viktoria Otrokovice 2:1 (2:0)

Branky: 37. Šimon Chwaszcz, 41. Marek David – 90.+1. Filip Přikryl

Rozhodčí: Černoevič – Gasnárek, Líkař (Kubíček)

Žluté karty: Ťok – Jasenský, Přikryl, Koňařík

Diváci: 225

Uherský Brod: Dostál (35. Horáček) – Pochylý, Vrága, M. David, Nevařil – Hradil (73. Jaroněk), R. David, Malenovský, Ťok, Mančík (80. Kúdela) – Chwaszcz.

Otrokovice: Semanko – Markovič, Malý, Přikryl, Buchlovský – Mlýnek (57. Kutáč), Jasenský, Hladík, Kiška – Fiala (46. Bahounek), Koňařík (46. Telnar)