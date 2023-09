Broďané ale o nadějné vedení po změně stran přišli a nakonec odjeli domů s nepříjemnou porážkou.

„I když k zisku alespoň jednoho bodu jsme měli hodně daleko, Start byl hratelný soupeř. Rozhodně nebyl nejsilnější, na jakého jsme letos narazili. Domácí ale mají v sestavě kvalitní. Pokud bychom však déle vydrželi bez inkasované branky, mohlo být utkání zajímavější a pro nás výsledek příznivější,“ míní trenér ČSK Zdeněk Šebesta.

Hosté si v prvním poločase vypracovali dvě vyložené šance. Zatímco Votava, který do Uherského Brodu přišel v týdnu na hostování z druholigové Kroměříže, velkou příležitost neproměnil, Martin si po centru Michalce vedl daleko lépe a přesnou hlavičkou otevřel skóre.

Brňané měli herně navrch, z územní převahy ale vytěžili jen několik nebezpečných standardních situací, jinak měli hosté hru pod kontrolou. „V první půli jsme hráli v hlubokém bloku a pozorně bránili,“ pochvaloval si Šebesta.

Jeho tým o těsný náskok přišel hned po změně stran. Tečovaná střela Zikla zapadla přesně k tyči a Start po šťastném vyrovnání výrazně ožil a na trávníku dál dominoval.

Slovácký celek dlouho odolával, v 70. minutě ale po prodloužené standardní situaci inkasoval druhý gól. Prosadil se domácí kapitán Avdić. „Bohužel při absenci kapitána Lorence nám vzadu chyběla výška,“ posteskl si Šebesta.

Broďané za nepříznivého stavu ve snaze o vyrovnání otevřeli hru a v závěru ještě dvakrát inkasovali. Na 3:1 krátce po svém příchodu na trávník upravil střídající Březina, hosty čtvrtým gólem definitivně dorazil Kaláb.

„Výsledek pro nás příznivý není, ale zápas úplně špatný nebyl,“ míní kouč ČSK.

Šebestu daleko více než porážka o tři branky s lídrem MSFL štve zranění obránců Nevařila a Flasara. „Libor si bohužel obnovil zraněný kolene a nevypadá to s ním vůbec dobře. Marka zase na konci střetnutí píchlo v třísle,“ hlásí smutně uherskobrodský trenér.

Svalové zranění nepustilo do hry kapitána Lorenc, jenž duel sledoval jen mezi náhradníky. „Jelikož je před námi náročný anglický týden, rozhodli jsme se ho pošetřit pro utkání v Karviné a domácí souboj s Bohunicemi,“ vysvětlil Šebesta.

Naopak Votava si v Brně odbyl premiéru v novém klubu. „Matěj sice nedal gól, ale na hrotu útoku předvedl přesně to, co nám tam doposud chybělo. Jsem přesvědčený o tom, že velice rychle začne branky střílet. Hlavně v prvním poločase ukázal velkou kvalitu. Dokázal podržet balon, dostat se do šance. Bylo vidět, že je to zkušený útočník,“ chválil poslední posilu Šebesta.

Třetiligový tým naopak do sousední Nivnice uvolnil Tomáše Maleňáka.

MSFL, 6. kolo -

TJ START BRNO – ČSK UHERSKÝ BROD 4:1 (0:1)

Branky: 49. Zikl, 70. Avdič, 80. Březina, 90+3. Kaláb – 34. Martiš. Rozhodčí: Nápravník – Švehla, Terber (Káňa). Žluté karty: Avdić – Obadal, Michalec. Diváci: 380.

Start Brno: Chmiel – Kaláb, Avdič, Papež, Duda, Rogožan (69. Havlín), Sedlo, Matulka (85. Pařízek), Szewieczek, Zikl (78. Březina), Šumbera (85. Vantuch). Trenér: Frimmel

Uherský Brod: Somberg –Flasar, Leskovjan, Nevařil (18. Mančík), Obadal - Konečný (46. Bulko), Novotný (72. Motal), Obdržálek (72. Škultéty), M. Michalec – Martiš - Votava. Trenér: Šebesta.