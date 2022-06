Jak dlouho jste nosil v hlavě myšlenku, že po sezoně skončíte v Uherském Brodě?

Do Uherského Brodu jsem se po roce vrátil jen jako rychlý záskok, když musel z pracovních důvodů skončit Mira Ondrůšek, a zůstal jsem dva roky. S roční přestávkou jsem tu byl od roku 2016. Myslím, že nastal čas na změnu. Rozhodování vůbec lehké nebylo, zažil jsem tu krásné roky, Uherský Brod mi přirostl k srdci.

Byly tyto dva roky jiné oproti prvnímu vašemu angažmá?

Při tom prvním angažmá jsme po roce a půl postupovali z divize a šli si zkusit třetí ligu. Tým jsme měli nějak nastavený a čekali jsme, co s námi vyšší soutěž udělá. A poradili jsme si s tím velmi dobře, když jsme dvakrát skončili desátí. Při tom druhém angažmá jsem přišel do celkem změněného kádru, který bylo potřeba nejdříve poznat. Herně a takticky to byl zcela odlišný tým. První rok jsme to nějak ladili a v tom druhém jsme si velice dobře rozjeli sezonu na podzim. Jaro bylo sice průměrné, ale záchranu jsme si vybojovali asi šest kol před koncem soutěže, takže konec opět dobrý.

Pořád jste přesvědčený o tom, že dvanácté místo je pro Uherský Brod úspěch?

Ano. Konečné dvanácté místo je myslím dobrý výsledek. Šest týmů zůstalo pod námi, takže nás nemuseli zachraňovat druholigové moravské týmy. Skončili jsme před dvěma největšími regionálními rivaly, Viktorkou Otrokovice a Zlínem. S ohledem na náš úzký kádr je dvanácté místo určitě úspěchem, který se možná naplno docení až později. Musím pochválit všechny hráče za to, jak se s těžkou soutěží dokázali i přes všechny své mimofotbalové povinnosti poprat, a doslova vybojovat pro Uherský Brod třetí ligu i pro další sezonu.

Přitom do sezony jste vstupovali s jinými cíle, že?

Do soutěže jsme vloni na podzim vstupovali opět s cílem zachránit třetí ligu, a nejlépe se co nejdříve vyhnout bojům o záchranu. Podzim jsme odehráli slušně, byli jsme devátí, tedy v první polovině tabulky, dostávali jsme velmi málo branek. Zimní období však bylo velmi zajímavé. Jako cíl jsme si dali udržení pozice v první polovině tabulky. Na konci přípravy se nám to ale začalo komplikovat. Nejdříve jsme prodělali na odstoupení Dolního Benešova, kdy jsme kromě Frýdku byli z posledních devíti týmů jediní, kteří Benešov porazili, takže se nám soupeři zespodu tabulky přiblížili. Těsně před prvním utkání náš, už tak ne velmi široký, kádr opustili dva hráči. V dohrávce s Rosicemi se nám ještě k tomu další dva zranili. Díky těmto vlivům a také proto, že jsme v první polovině měli velmi těžký los, jsme museli přehodnotit cíle a naplno se věnovat bojům o záchranu.

Padly pokuty za řádění fanoušků! Potrestán byl i delegát

Může hrát Brod v dalších letech ještě výš?

Určitě může. Vždyť při troše štěstí jsme mohli v první polovině tabulky skončit. Dvanácté místo je ale určitě úspěchem. Je třeba reálně zhodnotit, s jakými týmy jsme se měřili.

Nemáte strach, že v dalších letech to bude mít tým i v souvislosti nedostatkem kvalitních hráčů a velké konkurenci ve třetí lize čím dál těžší?

Těžší to je rok co rok a tak to bude. Vždyť je to naše třetí nejvyšší soutěž.

Co vůbec říkáte na současnou MSFL?

Je to velmi zvláštní soutěž. Mix profesionálů, kteří nic jiného než fotbal neřeší, pak ambiciozních týmů s velmi kvalitními a širokými kádry a pak týmů jako my, kdy kluci trénují po práci a fotbalu nemohou dát logicky tolik, kolik by si třetí liga zasloužila. A to právě ukazuje obrovskou sílu týmu, když i tak jsme byli v tak těžké soutěži konkurenceschopní.

Překvapilo vás jméno nástupce Lukáše Pazdery?

Lukáše znám jako výborného fotbalistu. Před rokem jsme ho lákali do Uherského Brodu jako hráče. Dal přednost trénování v Luhačovicích, kde jsme se potkali při naší generálce před jarní sezonou. Nebude to mít lehké, ale věřím, že mu kluci pomůžou.

Ostatně na soudržnosti a dobré partě v Brodě dlouhodobě sází, že?

Je to tak. I já bych na závěr všem hráčům, činovníkům klubu a fanouškům poděkoval za spolupráci a podporu, která pro mě byla velmi důležitá a moc si jí vážím. Velký dík patří zejména panu Hamšíkovi, bez kterého by se asi na této úrovni fotbal v Uherském Brodě nehrál. Zapomenout nemůžu ani na svého nejbližšího spolubojovníka, vedoucího týmu Michala Slezáka. V neposlední řadě si poděkování zaslouží moji nejvěrnější fanoušci, tedy rodina, jejíž podpora tvoří pro mé působení to nejdůležitější zázemí. Uherskému Brodu přeji jen samé úspěchy a radost ze hry, která většinu z nás provází celým životem.

Jarní zápasy pohledem trenéra Ondy …

Uherský Brod - Rosice 0:0. „Dohrávka podzimu, klasické první utkání po zimní pauze. Obrany dominovaly.“

Slovácko B - Uherský Brod 2:2. „I když jsme v poločase vedli, nakonec jsme bod vydolovali cenný v závěru utkání.“

Uherský Brod - Otrokovice 2:3. „Značně posílení hosté nás předčili zejména v ofenzívě. My jsme bohužel naše šance neproměnili.“

Hlučín - Uherský Brod 3:0. „Páteční termín, takže výlet na sever Moravy po zaměstnání, k tomu velmi kvalitní tým, asi nejlepší soupeř, proti kterému jsme na jaře hráli.“

Olomouc B - Uherský Brod 2:1. „Z prvního týmu velmi posílený soupeř, zejména v útočné fázi. Náš skvělý taktický výkon, tady jsme měli na bod.“

Uherský Brod - Frýdek-Místek 0:0. „Jak se později ukázalo, Frýdek měl jaro výborné, takže i bod byl z tohoto utkání dobrý.“

Kroměříž - Uherský Brod 3:0. „Favoritovi soutěže a v té době prvnímu týmu tabulky jsme body doslova darovali. Úvod jsme měli výborný, ale hrát dobře jen pětadvacet minut na body nemohlo stačit.“

Uherský Brod – Velké Meziříčí 2:2. „Na tohle utkání jsme si hodně věřili, měli jsme ho výborně rozehrané, bohužel v závěru soupeř vyrovnal z pokutového kopu.“

Uničov - Uherský Brod 4:1. „Tady jsme chtěli překvapit, bohužel se nestalo.“

Uherský Brod - Blansko 3:0. „Podobné utkání jako s Velkým Meziříčím, jen s tím rozdílem, že jsme ovládli celých devadesát minut a zaslouženě vyhráli.“

Zlín B - Uherský Brod 5:0. „Učebnicová ukázka toho, jak ve fotbale rozhoduje psychika. Úvod výborný. Hráli jsme přesně to, co jsme si řekli. Vypadalo to, že si tři body odvezeme. Neproměněná penalta a první gól Zlína po rohu nás ale totálně rozložily. Výsledkem byl debakl.“

Uherský Brod - Vrchovina 3:0. „Jednoznačné vítězství, kdy jsme po celé utkání eliminovali silné stránky soupeře a to bylo klíčem k zisku důležitých tří bodů. Zasloužená výhra.“

Vratimov - Uherský Brod 1:2. „Věděli jsme, že soupeř hraje v útlumu a dokázali jsme toho využít. Důležitá a zasloužená výhra. Mnoho dalších šancí jsme ještě zahodili.“

Uherský Brod – Ostrava B 0:2. „Kvalitním ostravským mladíkům jsme se dokázali vyrovnat, rozhodla produktivita soupeře.“

Uherský Brod - Jihlava B 3:0. „Třetí výhra doma v poměru 3:0. Mladíci se sice snažili kombinovat, my jsme ale byli přímočařejší a hlavně produktivní.“

Uherský Brod - Znojmo 1:3. „Divoký zápas, kdy se více sledovalo dění mimo hřiště. První branku jsme dostali přímo z rohu, druhou po nesmyslné přihrávce vzadu. Hosté byli v první půli lepší. Ve druhé půli jsme soupeře zatlačili, snížili, ale další branku už se nám vstřelit nepodařilo. Třetí gól dalo Znojmo v poslední minutě do naší otevřené obrany.“

Rosice - Uherský Brod 2:1. „Do 60. minuty jsme hráli velmi dobře, byli jsme lepší, vedli jsme 1:0. Ve druhé půli jsme měli tutovku, kterou jsme nedali, pak nás domácí přetlačili a výsledek otočili. V závěru rozhodla šíře kádru domácích. My už jsme sezónu dohrávali dost nekompletní a bylo vidět, že nám došly síly.“