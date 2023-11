Trenér Pavel Němčický mu dává šanci. Rodák z Veselí nad Moravou, který do Uherského Hradiště přišel v šestnácti letech z Hodonína, na podzim nastoupil v každém zápase, nevynechal ani nedělní duel s Bohunicemi (1:1).

„Je to levonohý poctivý kluk, je příslibem do budoucna. Má přednosti, ale i nedostatky," říká kouč juniorky Slovácka Pavel Němčický.

Šikovnému mladíkovi důvěřuje. V těžkých zápasech mu dává prostor, nechává jej zahrávat standardní situace,

„Umí dát dobrý centr, dostat se do koncovky. Je technický, tahový, není líný na krok. Na druhé straně rezervy má směrem do defenzivy, a jelikož teprve vyšel z dorostu, zapracovat musí na soubojových i taktických věcech," uvedl Němčický.

Jmenovec se stoperem Slovácka si důvěry klubové legendy váží. V zápasech i v tréninku se snaží pracovat na sto procent.

Nastupuje na kraji zálohy, většinou z levé strany. „V dorostu jsem ale hrával i zprava, abych si naváděl balon do středu hřiště," líčí.

Mládežnický fotbal je už minulostí, Břečka prvním rokem sbírá zkušenosti mezi dospělými a zvyká si na úplně jinou hru. „Je to velký skok, chlapský fotbal je to něco jiného," zjistil brzy.

Ve Slovácku je od mladšího dorostu. Do Uherského Hradiště dorazil z Hodonína, kde byl od přípravky. „Přesun mi pomohl, zlepšil jsem se," kvituje.

Stejně na tom jsou i další kluci ročníku 2004. Problém je, že chybí výsledky a nejen fanoušci řeší úpad vyhlášené akademie, která dávno neprodukuje takové množství talentů jako dřív.

Také Břečka podobná slova slyší. „Nevím ale co na to říct," krčí rameny. „Vím, že se nedaří nám v béčku ani dorost momentálně nemá dobré výsledky. Nevím, jestli jsou za tím slabší ročníky, nebo něco jiného, ale nechci to moc hodnotit," uvedl.

Juniorka Slovácka doplácí na nezkušenost, absence vůdčích typů. Bez posil z ligového áčka má problémy.

„V týmu je hodně mladých, nemáme tolik zkušeností. V zápasech je spousta soubojů, není to jednoduché," říká.

Ani proti posledním Bohunicím to celku z Uherského Hradiště příliš nevyšlo. Břečka a spol. doma hráli s Tatranem jenom 1:1 a dál zůstávají na sestupové pozici.

„Jsou to pro nás ztracené body," ví dobře. „V podstatě celý zápas soupeře dobýváme, hosté nám ale na začátku druhé půle z ojedinělého útoku dají gól. Sice jsme alespoň výsledek srovnali, celkově to ale bylo od málo," přidává zklamaně.

Zdroj: Libor Kopl

Na těžký terén, který je v polovině listopadu téměř všude, se nevymlouval. „Balon klouzal, skákal, ale pro oba týmy to bylo stejné. Měli jsme si s tím poradit lépe," ví dobře.

Současné postavení také devatenáctiletého záložníka trápí. „Z počtu bodů jsem zklamaný. Mělo to být lepší. V několika zápasech jsme zbytečně zaváhali, o body přišli až v posledních minutách. Je to škoda," lituje.

Co s tím? „Pracovat, pracovat a zlepšit se," zná recept.

V dlouhé zimní pauze bude času dost. Juniorka Slovácka má takřka profesionální podmínky, trénuje každý den.

Břečka má na rozdíl od jiných spoluhráčů ještě školu. Na Gymnáziu ve Starém Městě je ve čtvrtém ročníku, na jaře jej čeká maturita.

Tu fotbalovou již skládá. Jednou by se rád posunul, profesionální soutěž je velké lákadlo. Ke splnění dětského snu mu však ještě něco chybí.

„Musím na sobě ještě hodně pracovat, nedostatků mám pořád hodně," uvědomuje si.