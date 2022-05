„Jsme spokojení. Domů vezeme nejenom vítězství, ale hlavně záchranu, kterou jsme si zajistili sami a nemuseli spoléhat na někoho jiného. Věděli jsme, že když ve Vratimově uspějeme, máme to jisté, což se potvrdilo. Posledních pět kol můžeme odehrát relativně klidu a můžeme se začít chystat na novou sezonu. To ale neznamená, že závěr vypustíme. Naopak, máme nějaké své cíle a chceme v tabulce skončit co nejvýš,“ říká trenér ČSK Martin Onda.