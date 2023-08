Po odchodu Víta Nemravy do divizního Strání se stal novou jedničkou třetiligového Uherského Brodu. Gólman Jan Somberg sice svojí postavou nebudí nijak zvlášť velký respekt, spoluhráčům ale pomáhá a velký podíl měl i na remíze 1:1 v derby proti Slovácku B.

Brankář Uherského Brodu Jan Somberg | Video: Libor Kopl

„Po většinu utkání jsme tahali za kratší konec, ale na konci se nám podařilo vyrovnat, takže pro nás rozhodně dobrý bod,“ ví dobře jednadvacetiletý odchovanec Zlína.

Syn bývalého asistenta trenéra Zlína, Karviné či Baníku Ostrava v derby inkasoval pouze jednou, když jej ve 26. minutě překonal po rohu útočník Koryčan.

Hosté sice reklamovali postavení mimo hru, podle rozhodčích ale o ofsajd nešlo. „Těžko říct, jak to přesně bylo. Situace byla hodně těsná,“ míní Somberg.

I když byli Broďané po většinu utkání pod tlakem, okresního rivala do mnoha šancí nepustili. Slovácko B hrozilo hlavněpo standardních situacích a centrech do šestnáctky, hostující obrana ale pracovala velmi slušně a většinu nákopů do vlastního pokutového území odvrátila.

Několikrát pomohl i gólman Somberg.

„Soupeř má mladý tým, který hraje kombinačně, po zemi. V sestavě má zajímavé a dobré hráče. Uničov byl ale svojí kvalitou ještě nad Slováckem,“ srovnává.

Porážku hostů odvrátil po rohovém kopu v 83. minutě stoper Miroslav Leskovjan. Broďané tak domácímu trenérovi Pavlu Němčickému pokazili nedělní šestačtyřicáté narozeniny, sami si nadělili velmi cenný bod.

„Jsem spokojený. Remízu samozřejmě bereme,“ uvedl hostující kouč Zdeněk Šebesta.

Jeho tým nyní čekají Rosice. „Bude to zajímavé, ale doufám, že se nám podaří doma bodovat a uspět,“ přeje si nejen Somberg.

Hráči ČSK si mohou příštího třetiligového soupeře zajet omrknout ve středu do Strání, kde se představí v rámci celostátního poháru.